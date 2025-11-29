Politica Manfredonia

Da Riccardi esposto-segnalazione per il palo nel Porto di Manfredonia

Comunicato Stampa29 Novembre 2025
Oggi ho trasmesso alle autorità competenti un esposto–segnalazione sull’Autorizzazione Unica ZES n. 6/2025 e sulla concessione demaniale per l’installazione di un palo da 30 metri con antenne e parabole sul Molo di Ponente del porto di Manfredonia.
L’obiettivo è semplice: verificare la legittimità del provvedimento e tutelare paesaggio, sicurezza della navigazione e corretta gestione del demanio marittimo.
La città ha diritto a scelte trasparenti e rispettose del suo mare e del suo skyline.

Foto concessa da Bruno Mondelli Giuliani

