[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da Riccardi esposto-segnalazione per il palo nel Porto di Manfredonia

Oggi ho trasmesso alle autorità competenti un esposto–segnalazione sull’Autorizzazione Unica ZES n. 6/2025 e sulla concessione demaniale per l’installazione di un palo da 30 metri con antenne e parabole sul Molo di Ponente del porto di Manfredonia.

L’obiettivo è semplice: verificare la legittimità del provvedimento e tutelare paesaggio, sicurezza della navigazione e corretta gestione del demanio marittimo.

La città ha diritto a scelte trasparenti e rispettose del suo mare e del suo skyline.

Foto concessa da Bruno Mondelli Giuliani