Da Aeroporti di Puglia nessuna notizia del Gino Lisa

Bari, 6 ottobre 2025 – Aeroporti di Puglia informa che, come da comunicazione del vettore Lumiwings, la compagnia ha annunciato la cancellazione, per motivi operativi, dei propri voli su Foggia sino a tutto il 10 ottobre p.v.

Con questa nota, di volta in volta aggiornando le date, Aeroporti di Puglia conferma la cancellazione dei voli dal Gino Lisa di Foggia per un’altra settimana.

Nel frattempo la Lumiwings ha smesso di rispondere alle mail di informazione e rimborso dei biglietti già acquistati, ma sul suo sito continua a vendere biglietti sino al 25 ottobre, senza vigilanza alcuna dell’ente aeroportuale regionale.

I dieci giorni di tempo che l’AD di Aeroporti di Puglia, Vasile, aveva chiesto sono già scaduti ed i passeggeri (“il nostro primo pensiero”) sono stati lasciati soli…