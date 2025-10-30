Manfredonia
“Cultura è Cittadinanza”: Ledo Prato presenta il suo libro oggi a Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Questa sera, giovedì 30 ottobre, la città di Manfredonia ospita un importante appuntamento culturale. Alle ore 18:30, presso la Biblioteca comunale situata in corso Manfredi 22 (Palazzo dei Celestini), si terrà la presentazione del libro di Ledo Prato intitolato “Cultura è Cittadinanza“.
Il volume, che porta il sottotitolo “Esperienze, pratiche e futuri possibili“, esplora il legame fondamentale tra l’attività culturale e l’esercizio della cittadinanza attiva. L’evento è promosso e organizzato dalla Fondazione Re Manfredi.
La presentazione sarà arricchita da un vivace dibattito che vedrà la partecipazione di diverse figure di spicco.
Il programma dell’incontro prevede:
- Introduzione:
- Michele De Meo (Presidente Fondazione Re Manfredi)
- Dialogo con l’autore:
- Maria Teresa Valente (Assessora alla Cultura del Comune di Manfredonia)
- Stefania Marrone (Direttrice Bottega degli Apocrifi)
- Moderatore:
- Micky de Finis (Consigliere nazionale FIGEC)