Crollo a Messina, Teresa Cilia: “Eravamo lì due minuti prima”

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L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia è tornata a parlare del crollo della palazzina avvenuto a Messina, un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia anche per lei e la sua famiglia. Attraverso una serie di Instagram Stories, l’influencer siciliana ha raccontato di essersi trovata sul posto insieme al fratello appena due minuti prima del cedimento dell’edificio. Un racconto carico di emozione, che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. Dopo aver assistito ai concitati momenti successivi al crollo, Teresa ha deciso di condividere quanto vissuto, spiegando di essere rimasta sul luogo per dare una mano durante i soccorsi. Alle parole di solidarietà, però, si sono aggiunti anche numerosi commenti di chi ha messo in dubbio la sua versione dei fatti. Per questo motivo l’ex volto di Canale 5 è tornata sui social con un nuovo sfogo, deciso a chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Teresa Cilia risponde alle accuse: «Sono stanca di dovermi giustificare»

Nel lungo video pubblicato su Instagram, Teresa Cilia ha raccontato di aver realizzato soltanto dopo quanto lei e suo fratello fossero stati vicini alla tragedia. «Noi eravamo lì due minuti prima. Abbiamo visto chi c’era, dov’era la ragazza. Stiamo ringraziando Dio in ginocchio perché poteva esserci lì anche Ciccio», ha spiegato, aggiungendo di aver visto con i propri occhi il caos seguito al crollo e di essere rimasta sul posto per offrire il proprio aiuto ai soccorritori. Secondo il suo racconto, quei pochi istanti hanno fatto la differenza tra una giornata qualunque e una tragedia che avrebbe potuto coinvolgere anche la sua famiglia.

Nei giorni successivi, però, alcuni utenti hanno contestato la cronologia degli eventi, accusandola di aver enfatizzato il racconto. Teresa ha quindi deciso di replicare pubblicamente, mostrando che l’orario riportato dalla cassa del negozio in cui si trovava era impostato in modo errato e che il pagamento elettronico effettuato dal fratello dimostrava come fossero realmente passati circa uno o due minuti prima del crollo.

L’ex tronista ha poi espresso tutta la sua amarezza per le polemiche nate sui social: «La vita è un soffio e voi la sprecate usando l’unico mezzo che vi rimane: la cattiveria. Abbiate rispetto», ha dichiarato, spiegando di essere provata dal dover difendere la propria testimonianza dopo un evento così traumatico. Le sue parole hanno raccolto migliaia di messaggi di sostegno da parte dei follower, che le hanno manifestato vicinanza e solidarietà per quanto accaduto.

Fonte: Facebook

FONTI:

Libero Magazine