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AVIS, A LUGLIO DONAZIONI RECORD: “IL NOSTRO LAVORO È STATO UTILE”

La soddisfazione di Giacomo De Varti, presidente dell’AVIS Comunale di Foggia, che annuncia 452 donazioni solo nel mese di luglio

FOGGIA – “Il bilancio delle nostre attività estive inizia con un dato interessante, il miglior risultato degli ultimi cinque anni. 452 donazioni di sangue soltanto nel mese di luglio è un dato eclatante e uno dei migliori risultati di sempre”.

Giacomo De Varti, presidente dell’AVIS Comunale di Foggia, non trattiene l’emozione: “Voglio ringraziare pubblicamente i quindici membri della mia squadra dirigenziale e organizzativa per il lavoro instancabile, ma soprattutto i nostri donatori. Il loro contributo ha permesso di superare con successo un periodo storicamente critico per le scorte di sangue”.

Soltanto un mese fa, il centro trasfusionale del Policlinico Riuniti di Foggia aveva lanciato un appello ai donatori a causa di una notevole carenza di sangue. Poi, la bella notizia targata AVIS Comunale Foggia.

“Questo traguardo — ha concluso De Varti — deve essere uno stimolo a continuare a lavorare bene, informando e motivando i cittadini. Il nostro obiettivo resta quello di promuovere la donazione come un gesto nobile, volontario, gratuito, anonimo, consapevole e periodico, ma soprattutto essenziale per la salute del prossimo. Ringrazio anche il Centro Trasfusionale, dal direttore Tommaso Granato a tutti i dipendenti. La collaborazione con il Policlinico Riuniti si è dimostrata proficua come sempre. Adesso arriva agosto, che è un mese in cui le donazioni non sono mai abbastanza, quindi mi auguro di poter bissare il successo del mese di luglio. Foggia non è seconda a nessuno quando si tratta di solidarietà, e lo ha dimostrato anche questa volta”.