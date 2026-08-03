Incidente mortale sulla SS89 Garganica tra Manfredonia e Mattinata, all’altezza di Monte Sant’Angelo

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A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa una corsia di marcia sulla strada statale 89 “Garganica” al km 157,270 all’altezza di Monte Sant’Angelo (Foggia).

Per cause in corso di accertamento, nel sinistro che ha coinvolto un’autovettura, è deceduta una persona e due sono rimaste ferite.

Sul posto è stato istituito il senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Nel luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Foto di repertorio