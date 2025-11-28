Eventi Manfredonia

Croce Rossa in Piazza a Manfredonia

Redazione28 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Croce Rossa in Piazza a Manfredonia! 

Questo weekend ti aspettiamo in Piazza del Popolo per vivere insieme la magia del Natale e sostenere le attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia 

 Sabato 29 dicembre

 10:00 – 12:30 / 18:00 – 20:30

 Domenica 30 dicembre

 10:00 – 12:30 / 18:00 – 20:30

 Vieni a trovarci, scopri le nostre iniziative ed entra nello spirito delle feste insieme a noi: potrai acquistare i lavoretti fatti a mano ed i panettoni CRI – Lidl!
Ti aspettiamo! 

Redazione28 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©