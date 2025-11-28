Eventi Manfredonia
Croce Rossa in Piazza a Manfredonia!
Questo weekend ti aspettiamo in Piazza del Popolo per vivere insieme la magia del Natale e sostenere le attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia
Sabato 29 dicembre
10:00 – 12:30 / 18:00 – 20:30
Domenica 30 dicembre
10:00 – 12:30 / 18:00 – 20:30
Vieni a trovarci, scopri le nostre iniziative ed entra nello spirito delle feste insieme a noi: potrai acquistare i lavoretti fatti a mano ed i panettoni CRI – Lidl!
Ti aspettiamo!