Cristina Plevani vince L’Isola dei Famosi

Cristina Plevani, nota per aver vinto il primo Grande Fratello 25 anni fa, torna a sorprendere il pubblico con la vittoria all’Isola dei Famosi 2025. La finale, trasmessa con successo, ha registrato il 18,4% di share e ha coinvolto circa 1,8 milioni di telespettator. Nonostante fosse considerata “non pervenuta” in Honduras, Cristina ha dimostrato di avere una tenacia e una forza interiore sorprendenti, conquistando il cuore dei telespettatori con il suo carattere autentico e la sua determinazione.

Il televoto premia Cristina Plevani, prima storica vincitrice del Grande Fratello

Indossando ancora la maglietta del primo GF, Cristina, ora 53enne, ha ottenuto il 49% delle preferenze, trionfando con grande emozione. Dopo anni lontana dal mondo dello spettacolo, ha deciso di cogliere questa seconda opportunità, sottolineando di sentirsi più forte e sicura di sé. La sua vittoria rappresenta anche un messaggio di rinascita, di superamento delle insicurezze e di riscoperta di sé stessi.

Nata ad Iseo, in provincia di Brescia, Cristina si è affermata come istruttrice di nuoto, fitness e hydro bike. La sua esperienza in Honduras, durata nove settimane, le ha insegnato molto, portandola a riflettere e a valorizzare il suo percorso personale. Il montepremi di 100mila euro sarà in parte devoluto in beneficenza, con donazioni a Medici Senza Frontiere e a una onlus che supporta ragazzi speciali. Cristina Plevani si conferma così una donna forte, capace di reinventarsi e di affrontare le sfide con il sorriso.