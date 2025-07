Cristina Plevani preoccupata per Adinolfi all’Isola dei famosi: “Non riesce più…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano poche ore alla finale dell’Isola dei famosi e i naufraghi potranno finalmente tornare alla loro normale quotidianità, poco fa però Cristina Plevani ha manifestato un po’ di preoccupazione nei confronti di Mario Adinolfi.

Tante sono le difficoltà che i naufraghi hanno affrontato durante il loro percorso vissuto in Honduras. Nel daytime andato in onda poco fa la naufraga l’ex gieffina ha fatto sapere che in attesa dell’ultima puntata del reality non sono stati giorni semplici per Adinolfi a Cayo Paloma. Cristina Plevani riferendosi a Mario Adinolfi ha detto che si gode solo il mattino perché l’acqua lo rende leggero ed è l’unico momento in cui si sente leggero.

Adinolfi fa preoccupare Cristina Plevani: le rivelazioni della naufraga all’Isola dei famosi

L’ex gieffina ha fatto sapere che negli ultimi giorni Mario Adinolfi ha trascorso poco tempo con loro, poi andava a letto perché si sentiva stanco e si addormentava. Parlando con Jay Lillo ha detto che sono momenti persi quelli che trascorre dormendo, dopodiché ha aggiunto: “Non riesce a stare più con noi, anche intorno al fuoco“.

Riferendosi poi alle condizioni fisiche del naufrago Cristina Plevani si è augurata che dopo l’Isola dei famosi non perda tutto quello che ha fatto lì e ha concluso dicendo: “Io spero vivamente che continui a perdere il peso pure una volta che è a casa”.