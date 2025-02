[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cresce il livello della Diga di Occhito, ma la quantità idrica è ancora poco soddisfacente

Da 37 milioni e mezzo di m³ d’acqua agli inizi di Febbraio 2025 a 50 milioni di m³ oggi 17 febbraio 2025, e la maggior parte di questa entrata idrica è dovuta alle precipitazioni di quest’ultimo weekend!

Dall’inizio del nuovo anno le precipitazioni hanno portato solo poche centinaia di migliaia di m³ d’acqua nell’invaso, ma grazie alla perturbazione fredda del 14-15 febbraio abbiano avuto un importante incremento.

Tuttavia, vi ricordo che la quantità idrica di oggi è ancora poco soddisfacente per l’approvvigionamento idrico per l’agricoltura, mentre per i rubinetti è un gran respiro di sollievo.

La capienza massima della diga di occhito è di 250 milioni di m³, e in questo periodo doveva trovarsi a circa 120 milioni, quindi ci troviamo ancora molto lontani dalla normalità.

Prospettive meteorologiche le I prossimi giorni:

In questa settimana non ci saranno precipitazioni significative per via dell’alta pressione azzorriana ma per la settimana prossima si intravede l’arrivo di una bella perturbazione atlantica. Incrociamo le dita e pensiamo positivo come abbiamo sempre fatto!

Clima&Scienza