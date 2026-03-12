Costo benzina record verso i 3 euro al litro, impennata preoccupante: come il Governo intende intervenire

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni in Italia si è registrata una preoccupante impennata del costo benzina record, con prezzi alla pompa che continuano a salire in molti impianti della rete nazionale. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina in modalità self service ha superato stabilmente la soglia di 1,8 euro al litro, mentre il gasolio si avvicina o oltrepassa i 2 euro al litro in molte aree del Paese, con punte decisamente superiori lungo la rete autostradale.

Cause del rialzo del prezzo carburanti

Il trend rialzista dei listini carburante è stato accentuato da vari fattori. Uno dei principali è l’instabilità geopolitica internazionale, in particolare il conflitto in Medio Oriente, che ha fatto aumentare i prezzi del petrolio greggio sui mercati internazionali, influenzando di conseguenza il costo dei prodotti raffinati come benzina e diesel.

In aggiunta, l’aggiornamento del sistema delle accise entrato in vigore con la manovra 2026 ha ridefinito il peso delle imposte sui carburanti. In base ai nuovi criteri, l’accisa sulla benzina è stata ridotta di pochi centesimi, mentre quella sul gasolio è aumentata, con l’obiettivo di eliminare sussidi “ambientalmente dannosi” e uniformare la tassazione tra i due prodotti.

Tuttavia, molte associazioni di consumatori, come il Codacons e l’Unione Nazionale Consumatori, hanno denunciato che questi interventi non hanno avuto effetti significativi al ribasso sui prezzi alla pompa, e che l’aumento dei listini non si spiega solo con l’andamento del greggio, ma potrebbe riflettere fenomeni speculativi o dinamiche di mercato poco trasparenti.

Il rischio di arrivare a 3 euro al litro

Anche se i prezzi medi non sono ancora giunti a livelli così estremi, il timore di un prossimo costo benzina record verso i 3 euro al litro aleggia tra automobilisti e operatori economici, soprattutto se la situazione geopolitica dovesse deteriorarsi ulteriormente. Al momento i picchi più alti si registrano soprattutto in autostrada, dove il gasolio può raggiungere e superare i 2,6 euro al litro, con impatti diretti sui costi di trasporto e sui prezzi dei beni di largo consumo.

Accise mobili: la proposta del Governo per contenere gli aumenti

Per fronteggiare questa emergenza, il Governo italiano sta valutando l’attivazione del meccanismo delle accise mobili, uno strumento fiscale previsto dalla normativa italiana che permette di ridurre automaticamente le accise sui carburanti quando i prezzi del greggio o dei carburanti aumentano oltre certi livelli di riferimento.

Le accise mobili erano già state adottate in passato e consentono di tagliare alcune imposte quando l’extragettito di IVA derivante dall’aumento dei prezzi supera determinate soglie. In teoria ciò potrebbe tradursi in un risparmio concreto per i consumatori alla pompa, anche se, come evidenziato da alcune analisi, lo sconto effettivo sarebbe di pochi centesimi al litro se non si prevedono coperture aggiuntive.

Secondo quanto riportato da fonti governative, la Premier ha confermato che l’Esecutivo sta studiando l’applicazione del meccanismo per attenuare la corsa dei prezzi, e che si sta lavorando con prudenza per bilanciare la necessità di sostegno ai consumatori con l’esigenza di tutelare le entrate fiscali dello Stato.

Reazioni di consumatori e imprese

Le associazioni dei consumatori e vari settori produttivi stanno sollecitando misure immediate per contrastare il rialzo dei prezzi carburanti. Il Codacons, ad esempio, ha richiesto al Governo un taglio di almeno 15 centesimi di euro al litro tramite l’accisa mobile per alleviare il peso sui bilanci familiari e sull’economia dei trasporti.

Anche altre categorie, come gli autotrasportatori, gli agricoltori e il mondo della pesca, hanno espresso preoccupazione per l’effetto che l’aumento generalizzato dei carburanti può avere sui costi di produzione e sui prezzi finali dei prodotti.

Prospettive future

In un contesto in cui le tensioni internazionali e le dinamiche fiscali interne continuano a condizionare il mercato, la questione del costo benzina record resta al centro del dibattito politico ed economico italiano. L’eventuale attivazione delle accise mobili potrebbe offrire un primo sollievo, ma molti analisti sottolineano che servono interventi più strutturali per stabilizzare i prezzi sui mercati nazionali e tutelare i consumatori.