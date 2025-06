[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Copernicus: il mar Mediterraneo è già bollente

l caldo estremo che sta investendo il nostro Paese in questi giorni non risparmia il mar Mediterraneo, come avrebbe potuto? Secondo i dati più recenti del servizio Copernicus dell’Ue, la temperatura dell’acqua ha superato di ben 5°C la media climatologica di inizio giugno, un’anomalia che rientra nel fenomeno conosciuto come Marine Heatwave (MHW), ovvero un’ondata di calore marina strettamente legata agli effetti del cambiamento climatico.

Le conseguenze di questo Mediterraneo molto più caldo del solito potrebbero essere determinanti nel prosieguo dell’estate, soprattutto in vista della stagione autunnale, quando aumenterà il rischio di cicloni mediterranei o, comunque, potrebbe esserci una maggior frequenza di fenomeni estremi o piogge alluvionali, a causa dell’eccessiva energia presente nel Mediterraneo.