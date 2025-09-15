[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Coordinamento BelleCiao Cgil Foggia, solidarietà ad Arianna vittima di persecuzione “violenta e odiosa. La sua battaglia è la nostra battaglia”

Il coordinamento donne BelleCiao della Camera del Lavoro di Foggia esprime la più totale e sincera vicinanza ad Arianna, la 19enne foggiana vittima di una diffamatoria persecuzione ad opera di ignoti, con la diffusione di immagini ritoccate nonché dati sensibili. Un caso di revenge porn orchestrato con fotoritocchi e tanto di diffusione pubblica che rappresenta “una forma di violenza ignobile e odiosa – afferma la segretaria provinciale della Cgil foggiana – Magdalena Jarczak -. Casi purtroppo sempre più frequenti che colpiscono le donne, con tutto il correlato di commenti offensivi che insistono sulla sessualizzazione della figura femminile, portato preponderante di una cultura patriarcale che va estirpata con azioni educative che partano fin dall’infanzia, che vada dalla scuola fino ai luoghi di lavoro”.

Alle forze dell’ordine e alla magistratura “come coordinamento chiediamo che si compia ogni sforzo per assicurare gli autori di questi atti alle proprie responsabilità civili e penali, soprattutto per restituire serenità ad Arianna. Da parte nostra siamo a disposizione per ogni tipo di supporto necessario a questa giovane ragazza che ha avuto straordinario coraggio pur nella sofferenza che qualcuno le sta ingiustamente cagionando. La battaglia di Arianna, contro ogni forma di violenza psicologico e fisica, contro revenge porn o discriminazione, è la nostra battaglia, affinché questi episodi non siano mai banalizzati o giustificati e le vittime trovino la dovuta tutela da parte dello Stato”,