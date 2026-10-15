Attualità Manfredonia

Convenzioni universitarie: il Comune di Manfredonia sigla l’accordo con il Politecnico di Bari

Redazione15 Ottobre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Convenzioni universitarie: il Comune di Manfredonia sigla l’accordo con il Politecnico di Bari

📍Si amplia la rete delle collaborazioni universitarie del Comune di Manfredonia. Con un recente provvedimento è stata approvata la convenzione con il Politecnico di Bari, consentendo agli studenti dell’Ateneo di svolgere tirocini curriculari di formazione e orientamento all’interno degli uffici comunali.

“Allargare il bacino delle convenzioni con le università significa investire sul futuro e sulla formazione pratica delle nuove generazioni, valorizzando le eccellenze accademiche della nostra regione all’interno della macchina amministrativa”, dichiara il Sindaco La Marca.

“Offriamo spazi di crescita qualificati e un’occasione preziosa di raccordo tra università e mondo del lavoro”, aggiunge l’Assessore al Personale Sara Delle Rose

Unipol Manfredonia
Redazione15 Ottobre 2026