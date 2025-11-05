[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continuano le domeniche a teatro per le famiglie al “Dalla” di Manfredonia: domenica 9 arriva “Toc Toc” e l’avventurosa scoperta di essere sorelle

Dopo l’entusiasmante apertura con “La via dei bambini”, il Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia si appresta a vivere una nuova domenica targata “con gli occhi aperti”, la finestra della stagione teatrale “respIRA” dedicata alla scena per i bambini, gli adolescenti e le famiglie.

Domenica 9 novembre, a partire dalle ore 18.00, lo spettacolo “Toc Toc” della compagnia pugliese La Luna nel Letto accompagnerà i più piccoli in un pomeriggio di felicità da trascorrere insieme alla famiglia allargata della comunità teatrale del “Dalla”.

La Bottega degli Apocrifi, in collaborazione con il Comune di Manfredonia, Puglia Culture e il Ministero della Cultura, ha voluto fortemente confermare e ampliare gli appuntamenti domenicali dedicati alle famiglie per consolidare e ritrovare una tradizione che, di anno in anno, ha trasformato le domeniche a teatro non semplicemente in un pomeriggio di spettacolo e gioco, ma in un rituale di condivisione e scoperta: un momento di gioia vissuto insieme ad altre famiglie, uno spazio temporale e fisico in cui continuare a sognare, esercitare l’immaginazione, credere nei sogni e nel potere della fantasia.

La seconda domenica a teatro della stagione 2025/2026 racconterà la storia di Deda, una bambina che in una notte di silenzio si avventura nella stanza accanto alla sua per vedere com’è fatta la nuova arrivata, un’inquilina che lei, in casa sua, proprio non voleva. Deda è un’accanita esploratrice e colleziona pezzetti di mondo nelle sue scatole matrioska. Piccoli tesori per imparare e nominare il mondo. Li raccoglie e li conserva con meticolosa cura per giocarci poi ogni volta che vuole, per giocarci da sola.

La nuova arrivata si chiama Nana e del mondo di fuori non sa nulla, sa ciò che può vedere e che può toccare: non ha ancora parole per dire ciò che pian piano scopre. Il suo mondo è qui, è ora, ed è piccolo come un guscio di noce, come una rosa che sboccia. In una notte piena di stelle Nana e Deda, impaurite e attratte l’una dall’altra, condividono tempeste e cavalli, altalene e barche, spazi sottomarini e carillon danzanti; ma nessuna delle due è disposta a dividere l’amore della loro mamma: è mia! No, è mia!

“In una notte piena di stelle e di silenzio, Nana e Deda si incontrano, si scontrano, inciampano nella paura di crescere, si spaventano, si scoprono e si riconoscono nel coraggio di andare. Sorelle”, le parole di Raffaella Giancipoli, drammaturga e regista dello spettacolo.

Il biglietto per lo spettacolo, che vedrà in scena Deianira Dragone e Anna Moscatelli, è al costo di 6 euro (platea) e di 5 euro (galleria).

Per informazioni e prenotazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.

