Continuano con successo gli incontri formativi sulla sicurezza nella navigazione da diporto a Manfredonia

Ancora un altro incontro informativo si è tenuto con grande partecipazione di pubblico giovedì 5 marzo 2026 a Manfredonia, presso la sede nautica di Viale Miramare della Lega Navale.

Questa volta l’incontro formativo è stato sulle “COMUNICAZIONI NAUTICHE A SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE”,promosso dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Manfredonia, in collaborazione con la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia.

L’introduzione è stata tenuta dal Capitano di Fregata (CP) Marco PEPE, Comandante Capitaneria di Porto di Manfredonia e Capo del Compartimento Marittimo,che comprende tutto il gargano e il golfo, ed ha tracciato il quadro generale delle comunicazioni nautiche e la loro importanza insieme a comportamenti corretti e buon senso ai fini della sicurezza nella navigazione.

Mentre la relazione sul tema è stata svolta attraverso la presentazione degli argomenti oggetto di una recente pubblicazione, il “MANUALE PRATICO DI COMUNICAZIONI RADIO MARITTIME GMDSS”, a cura dell’Ufficiale radiotelegrafista Francesco TROPIANO, diplomato Istituto Professionale di Monopoli, con una vasta esperienza a bordo di navi mercantili, anche come ufficiale di rotta con il titolo di Padrone Marittimo, e poi in attività di docente GMDSS nella formazione professionale rivolta a personale marittimo.

L’incontro, ha avuto come moderatore il consigliere alla promozione scolastica, sociale e comunicazione della Lega Navale di Manfredonia, Ing. Salvatore GUGLIELMI, il quale non ha mancato di presentare i doverosi ringraziamenti ai presenti, come patrocinatori, la Città di Manfredonia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l’Associaz. Naz. Marinai d’Italia di Manfredonia, il Centro Velico Gargano, lo Yachting Club Marina del Gargano, oltre che i saluti ai presenti, il Comando della motovedetta dei Carabinieri, la Croce Rossa di Manfredonia, un gruppo di alunni dell’Istituto Istruzione Scolastica Superiore “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”, e il numerosissimo pubblico di soci L.N.I. e diportisti nautici, ma anche diversi operatori nautici.

L’evento è proseguito con i saluti del Presidente della Lega Navale Manfredonia, Rag. Francesco BRUNETTI, che ha evidenziato lo scopo degli incontri: “aumentare la cultura nautica tra i diportisti e la cittadinanza fornendo informazioni fondamentali per la sicurezza a bordo e in mare”.

Nella relazione, svolta con il supporto di numerose slide e filmati, l’autore del manuale, Francesco TROPIANO, ha presentato l’opera e ne ha spiegato i contenuti, anche con esemplificazioni pratiche.

Sono descritti gli esempi di chiamate e messaggi anche in lingua inglese di come gestire un soccorso, esempi per un messaggio di urgenza, di sicurezza e routine, argomenti utili a garantire una fattiva e costante formazione, per tutti coloro che in mare ci lavorano o si divertono, oltre che le informazioni di carattere tecnico per un buon approccio di tutti gli apparati radio presenti a bordo, quali il VHF-MF/HF DSC – R/T voce – INMARSAT – C – FLEET F77 – IRIDIUM – MEOSAR – EPIRB Cospas Sarsat – SART – AIS – AIS SART – PLB – PLB AIS – ELT – NAVTEX – TEST – Batterie di emergenza e tante altre importanti informazioni sulle comunicazioni marittime.

Tropiano, ha concluso affermando: “il mio augurio è che il Manuale radio GMDSS possa essere utile a rafforzare la vostra conoscenza tecnica, permettendovi di rispolverare e chiarire molti concetti che nel corso degli anni si possono dimenticare, quale strumento indispensabile per le comunicazioni radio marittime, da portare sempre a bordo”

Il nuovo sistema di comunicazioni radio marittime GMDSS, ha cambiato radicalmente il modo di comunicare fra navi e stazioni radio costiere e le Autorità Marittime, e l’augurio è che Il pubblico, che ha seguito con interesse le informazioni fornite, ed ha posto numerosi quesiti per chiarimenti, abbia compreso che conoscere le apparecchiature radio, e le sue procedure sono fondamentali per la salvaguardia della vita umana in mare.