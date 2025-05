Consorzio per la Bonifica della Capitanata: Parte la Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



Parte la Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione

Al via dal 17 al 30 maggio

In occasione della settimana della Bonifica e dell’Irrigazione organizzata dall’ANBI dal 17 al 30 maggio il Consorzio per la Bonifica della Capitanata si prepara ad accogliere studenti e cittadini che vorranno visitare gli impianti dell’Ente dislocati in tutto il comprensorio di Bonifica.

Tre gli itinerari proposti: “Dalla Sorgente alla fonte” che prevede la visita alla diga di Occhito; “La forza dell’acqua” che va dalla visita alla torre piezometrica P3 sino alla Vasca del Celone passando per la Diga Capaccio e “Le stagioni della Bonifica”, il percorso nella zona ofantina che va dalla diga Capacciotti, il centro irriguo San Samuele e l’idrovora Salpi.

Venticinque sono gli Istituti della Provincia di Foggia che hanno aderito alla manifestazione.

Circa 2000 studenti fra scuole primarie, secondarie e superiori avranno, dunque, modo di conoscere il funzionamento del sistema irriguo di Capitanata, le opere del Consorzio e il meraviglioso paesaggio che le circonda.

“La Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione ogni anno consente di aprire le porte del Consorzio e di far conoscere a studenti e cittadini le nostre strutture – sottolinea il Presidente dell’Ente Giuseppe De Filippo. Un momento di conoscenza soprattutto per le nuove generazioni che partecipando con i loro insegnanti alle visite guidate nei nostri impianti possono comprenderne l’importanza per il territorio di Capitanata”.

“Ci inorgoglisce la crescente partecipazione che di anno in anno abbiamo nella “Settimana della Bonifica”, aggiunge il dott. Francesco Santoro Direttore Generale dell’Ente, poiché lo riteniamo un momento importante per consentire a tanti, fra studenti e cittadini, di conoscere il funzionamento dei nostri impianti e in un anno così particolare per il sistema irriguo anche la fondamentale importanza che l’acqua ha per tutti noi e per il comparto agricolo”.