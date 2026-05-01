Consiglio comunale sui richiedenti asilo. “The day after”
CONSIGLIO COMUNALE SUI RICHIEDENTI ASILO. “THE DAY AFTER”
Il giorno dopo il consiglio comunale, assai teso, sulla presenza degli stranieri, ci saremmo attesi ben altro, per favorire l’avvio di un processo unitario di pacificazione cittadino.
Magari, un primo incontro riparatore pubblico con la comunità, profondamente ferita dall’assoluta mancanza di trasparenza, circa questa vicenda, da parte del sindaco, palesemente reticente, anche nella massima assise municipale il 29 aprile.
Invece, la Marca ha preferito trascorrere la serata del 30 aprile, presso la casa della carità (non gratuita), in compagnia dei migranti, del vescovo e di alcuni consiglieri.
Noi, al contrario, sopratutto, in questa fase, riteniamo doveroso l’ascolto civico, per raccogliere, accuratamente, le istanze della collettivita e definire, con nitidezza, un percorso cristallino, nell’interesse esclusivo di Manfredonia.
Approcci completamente diversi, rispetto ad una questione, che richiede la massima attenzione alle necessità, in primo luogo, dei residenti.
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Galli