Confronto tra candidati sindaci, ma ne mancano due. Di Staso: “Non proprio un bel segnale”

Situazione economico-finanziaria e tecnostruttura del Comune, Ospedale, criminalità ed infiltrazioni mafiose, dinamiche politiche e coalizioni in campo in questa tornata elettorale.

Sono tra gli argomenti principali di cui abbiamo discusso questo pomeriggio in diretta con Giuseppe De Filippo, direttore di StatoQuotidiano.it.

Un’altra importante occasione per confrontarsi con i cittadini che ha dato la possibilità ai candidati sindaco di far conoscere le proprie idee e far valutare le proprie competenze.

Anche questa volta (la terza consecutiva) gli stessi due candidati sindaci hanno lasciato vuote le proprie sedie per indifferibili impegni che, evidentemente, sono più importanti dell’interesse e del rispetto dei cittadini e dell’opinione pubblica.

Non proprio un bel segnale per chi professa a cantilena sui social la trasparenza, la competenza e la partecipazione. Ma tant’è…

Vincenzo Di Staso – candidato sindaco