Confindustria Puglia – Aeroporti di Puglia, insieme per la ripresa immediata dei voli da Foggia



«La ripresa dei collegamenti dall’aeroporto di Foggia è condizione imprescindibile per un ritorno

alla normalità», afferma il Presidente di Confindustria Puglia Potito Salatto. «Ho affrontato

l’argomento con il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile di cui ho ampia fiducia, sono

state fornite ampie garanzie dalla società che gestisce gli scali pugliesi, sulla ripresa dei

collegamenti già dai primi giorni della prossima settimana».



Costanti e intensi i contatti in queste ore fra Confindustria e Aeroporti di Puglia, società iscritta alla

Confindustria foggiana. «Abbiamo la necessità in questo momento di ripristinare un quadro di

riferimento con la compagnia Lumiwings – dichiara il Presidente di AdP, Antonio Vasile – che ci

permetta di ragionare su una prosecuzione immediata e duratura dei collegamenti aerei

dall’aeroporto di Foggia. Le difficoltà del vettore riguardo l’utilizzo dell’aereo fin qui adottato, a

causa di mancati pagamenti alla società di leasing proprietaria del velivolo, ritengo possano essere

superate in tempi brevi con l’entrata in esercizio di un nuovo aereo».



«La disponibilità fornitaci da Aeroporti di Puglia – replica il Presidente di Confindustria Puglia e

Foggia, Potito Salatto – è importante per la prosecuzione di un’esperienza virtuosa con la

Lumiwings. Lo dimostra l’affluenza continua e sempre più numerosa di passeggeri sui voli di linea

dallo scalo Gino Lisa. Ci auguriamo che questo incidente di percorso possa risolversi nel più breve

tempo possibile a tutela e garanzia innanzitutto delle necessità dell’utenza che chiede

collegamenti certi e sicuri verso gli aeroporti di Milano Linate, Orio al Serio, Torino e di Monaco di

Baviera».