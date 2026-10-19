Confindustria: nuove prospettive di rilancio per l’area industriale di Foggia
Confindustria: nuove prospettive di rilancio per l’area industriale di Foggia
Il Presidente Salatto: «Piattaforma logistica ed ampliamento, massima intesa con il
Comune»
Invitati dal Presidente di Confindustria Foggia, il dottor Potito Salatto, la Sindaca
Maria Aida Episcopo, l’Assessore all’Urbanistica, l’Architetto Michele Salatto ed il
Presidente del Consorzio Asi, Agostino De Paolis hanno incontrato gli imprenditori
di Capitanata, intervenendo ad un tavolo, che ha anticipato i lavori dell’Assemblea
generale dei soci confindustriali.
La prima cittadina ha definito l’ampliamento della Zona Asi, che l’amministrazione
Episcopo ha in animo di varare ed approvare in Consiglio comunale quanto prima,
«un allargamento di prospettive, possibilità e di investimenti nuovi».
«La piattaforma logistica, abbinata alla ferrovia, ci conduce allo sbocco marittimo
necessario per importanti investimenti già programmati a Foggia, come il nuovo
pastificio Barilla», ha affermato la Sindaca, sottolineando come il know how degli
imprenditori sia uno stimolo per l’azione amministrativa.
«Le potenzialità nella logistica, con il potenziamento della piattaforma, sono uno dei
punti di forza della provincia di Foggia», ha rilevato il Presidente dell’Asi.
«Vi sono già una serie di richieste di collegamento pervenute alla società FHP Group,
l’accesso al polo ferroviario di Manfredonia sarà determinante. L’investimento della
Barilla – ha ricordato De Paolis – è incoraggiato dal potenziamento della piattaforma
e del porto industriale. Il raccordo ferroviario consentirà il trasporto delle merci via
container».
Netto sull’ampliamento. «L’allargamento non è più differibile, perché l’area è satura.
Riceviamo proposte di investimento da tutta Italia e anche dall’estero».
«La nuova piattaforma logistica dell’area industriale di Foggia, è un progetto di
grande sviluppo per l’economia foggiana e per il suo hinterland», rimarca il
Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto.
«È stato un incontro piacevole e molto costruttivo – aggiunge- ringrazio la Sindaca
ed il Presidente De Paolis per la disponibilità dimostrata. Con il Comune di Foggia
abbiamo importanti interlocuzioni in corso, seguiamo con vivo interesse le aperture
confermate dalla professoressa Episcopo e dall’Assessore Salatto sul cambio di
prospettiva da dare alla città in riferimento all’elaborazione del nuovo PUG, il piano
urbanistico generale, così come riteniamo sia importante la presenza di Ance».
«Dopo anni di stallo, si sta dando concretezza all’ampliamento della zona Asiconclude Salatto- Confindustria Foggia ha svolto un ruolo proattivo in tale processo:
siamo stati artefici della velocizzazione delle procedure e delle interlocuzioni con
l’Ente comunale. Per noi è fondamentale creare le condizioni per attrarre nuovi
investimenti ed avviare un nuovo marketing territoriale in modo da cambiare la
narrazione che ci si è incollata addosso dopo i cinque scioglimenti per infiltrazioni
mafiose, che si sono succeduti negli anni nella nostra provincia, con il capoluogo in
testa».