Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Confindustria: nuove prospettive di rilancio per l’area industriale di Foggia



Il Presidente Salatto: «Piattaforma logistica ed ampliamento, massima intesa con il

Comune»



Invitati dal Presidente di Confindustria Foggia, il dottor Potito Salatto, la Sindaca

Maria Aida Episcopo, l’Assessore all’Urbanistica, l’Architetto Michele Salatto ed il

Presidente del Consorzio Asi, Agostino De Paolis hanno incontrato gli imprenditori

di Capitanata, intervenendo ad un tavolo, che ha anticipato i lavori dell’Assemblea

generale dei soci confindustriali.



La prima cittadina ha definito l’ampliamento della Zona Asi, che l’amministrazione

Episcopo ha in animo di varare ed approvare in Consiglio comunale quanto prima,

«un allargamento di prospettive, possibilità e di investimenti nuovi».



«La piattaforma logistica, abbinata alla ferrovia, ci conduce allo sbocco marittimo

necessario per importanti investimenti già programmati a Foggia, come il nuovo

pastificio Barilla», ha affermato la Sindaca, sottolineando come il know how degli

imprenditori sia uno stimolo per l’azione amministrativa.

«Le potenzialità nella logistica, con il potenziamento della piattaforma, sono uno dei

punti di forza della provincia di Foggia», ha rilevato il Presidente dell’Asi.

«Vi sono già una serie di richieste di collegamento pervenute alla società FHP Group,

l’accesso al polo ferroviario di Manfredonia sarà determinante. L’investimento della

Barilla – ha ricordato De Paolis – è incoraggiato dal potenziamento della piattaforma

e del porto industriale. Il raccordo ferroviario consentirà il trasporto delle merci via

container».

Netto sull’ampliamento. «L’allargamento non è più differibile, perché l’area è satura.

Riceviamo proposte di investimento da tutta Italia e anche dall’estero».

«La nuova piattaforma logistica dell’area industriale di Foggia, è un progetto di

grande sviluppo per l’economia foggiana e per il suo hinterland», rimarca il

Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto.



«È stato un incontro piacevole e molto costruttivo – aggiunge- ringrazio la Sindaca

ed il Presidente De Paolis per la disponibilità dimostrata. Con il Comune di Foggia

abbiamo importanti interlocuzioni in corso, seguiamo con vivo interesse le aperture

confermate dalla professoressa Episcopo e dall’Assessore Salatto sul cambio di

prospettiva da dare alla città in riferimento all’elaborazione del nuovo PUG, il piano

urbanistico generale, così come riteniamo sia importante la presenza di Ance».

«Dopo anni di stallo, si sta dando concretezza all’ampliamento della zona Asiconclude Salatto- Confindustria Foggia ha svolto un ruolo proattivo in tale processo:



siamo stati artefici della velocizzazione delle procedure e delle interlocuzioni con

l’Ente comunale. Per noi è fondamentale creare le condizioni per attrarre nuovi

investimenti ed avviare un nuovo marketing territoriale in modo da cambiare la

narrazione che ci si è incollata addosso dopo i cinque scioglimenti per infiltrazioni

mafiose, che si sono succeduti negli anni nella nostra provincia, con il capoluogo in

testa».