Confermato break estivo: aria fresca sulla Puglia da mercoledì

Confermato, dagli ultimi modelli, il break estivo che dovrebbe ‘ricambiare’ l’aria anche sulla Puglia da mercoledì 9 luglio.

Questa rottura porterà molto maltempo, anche violento nel nord est con accumuli significativi in Friuli, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Nel meridione ci saranno isolati temporali che coinvolgeranno marginalmente l’Appennino interno ed il Gargano. Per il resto, in Puglia, non sono previste piogge.

Su questi modelli concordano, ormai, quasi tutti i modelli.