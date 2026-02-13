[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Conferiti gli incarichi di Direttore di Dipartimento oggi la firma del primo contratto: l’ingegnere Marcello Tedone alla guida delle Tecnostrutture di Staff

ASL Foggia ha conferito gli incarichi di Direttore di Dipartimento, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione operativa delle attività e migliorare dell’efficienza delle prestazioni, secondo quanto previsto nell’Atto aziendale, approvato con Deliberazione della Regione Puglia (DGR numero 1313 del 12 settembre 2025).

I Dipartimenti sono macro-aree operative, costituite da unità omogenee, affini o complementari che, pur mantenendo autonomia e responsabilità gestionali e professionali, perseguono finalità comuni e sono, quindi, funzionalmente interdipendenti.

FIRMA DEL PRIMO CONTRATTO

Oggi, nella sala riunioni della sede della Direzione Generale, in via Protano, è stato sottoscritto il primo contratto: all’ingegnere Marcello Tedone, Direttore dell’Area Gestione Tecnica (AGT), è stata affidata la guida del Dipartimento Tecnostrutture di Staff (con deliberazione numero 113 del 2 febbraio 2026). L’incarico ha durata triennale.

Presenti alla firma, il commissario straordinario di ASL Foggia, Antonio Nigri, e il Direttore dell’area Gestione del Personale di ASL Foggia, Salvatore D’Agostino.

CENTRALITA’ PER GLI INTERVENTI PNRR

“Il conferimento degli incarichi di Dipartimento rappresenta un passaggio fondamentale nel modello organizzativo dell’azienda ASL Foggia”, dichiara il commissario straordinarioAntonio Nigri. “Il Dipartimento Tecnostrutture di Staff riveste un ruolo centrale nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella cornice definita dal Decreto Ministeriale 77”.

“Accolgo l’incarico con grande senso di responsabilità, consapevole della sfida che comporta soprattutto in questo momento storico scandito dall’attuazione degli interventi per le Case e gli Ospedali di Comunità”, afferma Marcello Tedone. “Lavoreremo per rafforzare l’integrazione tra le strutture, ottimizzare i processi e garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse”.

TECNOSTRUTTURE DI STAFF

Le funzioni del Dipartimento Tecnostrutture di Staff:

Sorveglianza e Sicurezza Aziendale

Efficienza Operativa

Innovazione e Sostenibilità

Trasparenza e Compliance

Supporto alla Pianificazione Sanitaria

Formazione e Comunicazione

Supporto SocioSanitario

Efficienza e Sviluppo delle Risorse

Gestione e Innovazione del Patrimonio

Afferiscono alle Tecnostrutture di Staff otto Strutture Complesse:

Area Gestione del Personale

Area Gestione Risorse Finanziarie

Area Gestione Tecnica,

Controllo di Gestione,

Struttura Burocratico Legale,

Area di Coordinamento Socio Sanitario e

Statistica ed Epidemiologia.

CURRICULUM

Tedone, laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di Bari, ha conseguito i Master di II livello “Mis” Ingegneria della sicurezza sempre a Bari e in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie all’Università degli Studi di Salerno.

In ASL Foggia il primo settembre 2023, Tedone vanta un’esperienza ventennale nel Servizio Sanitario Pubblico. Progettista, direttore dei lavori e dirigente di unità operative a valenza dipartimentale, si è occupato di interventi di rilievo strategico nei settori dell’edilizia sanitaria, della manutenzione del patrimonio immobiliare e impiantistico, dell’adeguamento normativo e della realizzazione di nuove strutture, anche nell’ambito dei programmi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – Missione 6 Salute).

GLI ALTRI DIPARTIMENTI

Gli altri Dipartimenti di ASL Foggia:

· Salute Mentale

· Emergenza Urgenza

· Gestione del Farmaco

· Area Chirurgica

· Funzioni Ospedaliere e del Territorio

· Area Medica

· Materno-Infantile

· Diagnostica per Immagini e di Laboratorio

· Funzioni Ospedaliere e del Territorio

· Medicina Fisica e Riabilitativa

· Dipendenze Patologiche

· Prevenzione

Foggia, 13 febbraio 2026