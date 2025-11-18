[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Confagricoltura Foggia plaude all’annuncio del finanziamento per il collegamento Liscione-Occhito

Schiavone: Ogni euro speso in infrastrutture idriche è un euro investito nel futuro della Capitanata.

“Ringraziamo il Sottosegretario e tutte le istituzioni coinvolte, per gli impegni assunti per la realizzazione dell’infrastruttura che collegherà la diga del Liscione, in Molise, con quella di Occhito. Il finanziamento previsto dal Governo è una scelta che guarda al futuro non solo dell’agricoltura ma di tutta la realtà socio-economica di Capitanata. L’acqua è sempre stata, e lo sarà sempre di più, elemento imprescindibile che decide lo sviluppo o meno di un territorio”.

Queste le parole di Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia e componente della Giunta nazionale della associazione di categoria, al termine della riunione odierna, a Foggia presso il Consorzio di Bonifica, che il mondo agricolo di Capitanata ha avuto con il Sottosegretario all’Agricoltura Giacomo La Pietra.

“Con questo investimento si realizzerà un’infrastruttura che può dare stabilità alle aziende, sicurezza agli investimenti e soprattutto competitività alle tante filiere di eccellenza del nostro territorio, dal grano al pomodoro da industria. Ma a prescindere da questo deve essere chiaro a tutti – ha concluso Schiavone – che ogni euro speso in infrastrutture idriche è un euro investito nel futuro della nostra terra.

Foggia 18 novembre 2025