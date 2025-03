[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Concorso pubblico per operatori di Polizia Locale a Vieste

Il Comune di Vieste ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.8 posti di Operatore di Polizia Locale – Area degli Istruttori a tempo indeterminato e parziale. I posti disponibili prevedono contratti part-time verticale, con quattro unità impiegate per quattro mesi l’anno e altre quattro per tre mesi l’anno. È prevista una riserva di un posto per i militari delle Forze Armate e di un posto per i volontari del Servizio Civile.

Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e sui requisiti su http://egov.hseweb.it/…/bandi…/index/dettaglio/bando/65