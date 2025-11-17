[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Concorsi al Comune di Foggia, le prove scritte si svolgeranno nei primi tre giorni di dicembre

Si terranno nei primi tre giorni di dicembre le prove scritte per i candidati ammessi alle sei procedure concorsuali bandite dal Comune di Foggia nello scorso mese di ottobre per complessivi 26 posti a tempo pieno e indeterminato.

Il prossimo lunedì 1 dicembre sono in programma, a partire dalle ore 8.30, tre procedure concorsuali: quella per addetto ai servizi generali per l’infanzia (37 le domande di partecipazione pervenute per 3 posti), per funzionario avvocato (1 posto, 114 domande), per funzionario insegnante (153 domande pervenute per 4 posti).

La giornata di martedì 2 dicembre sarà totalmente dedicata al concorso per funzionario amministrativo, che ha fatto registrare il maggior numero di domande pervenute – 1192 – per complessivi 6 posti. Verrà prima svolta una prova pre-selettiva, e i concorrenti che l’avranno superata saranno impegnati anche nella prova scritta.

Infine, mercoledì 3 dicembre si svolgeranno le prove scritte -ancora con unica procedura- per funzionario contabile/specialista economico statistico (186 domande pervenute per 2 posti) e funzionario tecnico/specialista tecnico (134 le domande di partecipazione pervenute per complessivi 10 posti).

I concorrenti ai profili professionali per funzionari dovranno poi sostenere una prova orale in date che verranno comunicate successivamente.

Le prove si svolgeranno presso la Città del Cinema, in piazzale Anna De Lauro Matera a Foggia. L’elenco degli ammessi e il calendario delle prove sono stati pubblicati sulla piattaforma InPA della pubblica amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, del sito istituzionale del Comune di Foggia.

Foggia, 17 novembre 2025