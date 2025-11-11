[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Concluso il vertice in Prefettura alla presenza del Ministro Piantedosi

Si è appena concluso, in Prefettura, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e convocato dal prefetto Paolo Giovanni Grieco.

Un confronto importante, al quale ho preso parte assieme ai vertici delle forze dell’ordine e delle istituzioni del territorio, per affrontare con realismo i temi della criminalità organizzata, della microcriminalità e della sicurezza dei cittadini.

Ho evidenziato come, rispetto al passato, siano stati compiuti passi in avanti significativi: la collaborazione con la magistratura, l’efficacia dell’azione investigativa e la presenza di collaboratori di giustizia rappresentano un segnale di cambiamento.

Tuttavia, ho ribadito che l’attenzione deve restare alta, soprattutto nell’area garganica. Conosco bene quel territorio e, alla luce del recente omicidio avvenuto a Monte Sant’Angelo, non possiamo permetterci sottovalutazioni.

Accanto ai risultati ottenuti, permane una percezione di insicurezza diffusa, dovuta anche a fenomeni come il caporalato, lo sversamento illecito dei rifiuti e i furti che colpiscono cittadini e imprese. Sono ferite che indeboliscono il senso di legalità e rallentano lo sviluppo economico.

Per questo mi sono unito alla richiesta del prefetto: serve una maggiore presenza dello Stato e più uomini e mezzi sul territorio.

Solo con una vigilanza costante e una rete istituzionale compatta potremo restituire fiducia, sicurezza e dignità alla nostra provincia.

Lo scrive su Facebook il presidente della provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti