Conad Adriatico raccoglie 63.000 € a sostegno del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza

Un traguardo importante reso possibile dalla generosità dei clienti Conad che hanno sostenuto l’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”, svoltasi lo scorso anno prima del periodo natalizio. A San Giovanni Rotondo (FG), la cerimonia di consegna del contributo, con la partecipazione di Conad Adriatico e del personale sanitario del reparto di Oncoematologia Pediatrica

Conad Adriatico ha raccolto 63.000 euro a sostegno del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, grazie alla straordinaria partecipazione dei suoi clienti all’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”, svoltasi nei punti vendita prima del periodo natalizio. Questo importante contributo permetterà di migliorare gli spazi di degenza del reparto di Oncoematologia Pediatrica, creando un ambiente più accogliente e attrezzato per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

La raccolta è stata resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney.

Per ogni campanella distribuita, Conad Adriatico ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare a 5 ospedali nelle regioni in cui opera per finanziare reparti o progetti pediatrici, dando così un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio.

Alla cerimonia di consegna di mercoledì 19 febbraio hanno partecipato, per l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, una rappresentanza del personale dirigenziale, medico e infermieristico in servizio. Per Conad Adriatico è intervento Andrea Annichiarico, responsabile Sviluppo Area Puglia e Basilicata accompagnata da Maria Cassano, titolare del supermercato Conad a San Giovanni Rotondo.

“Questo risultato testimonia il forte legame tra Conad Adriatico e le comunità in cui operiamo – ha dichiarato Andrea Annichiarico –. Il contributo dei nostri clienti e soci dimostra quanto sia importante fare squadra per sostenere chi ha più bisogno, soprattutto i più piccoli.“

“Siamo orgogliosi di annunciare un risultato che dimostra ancora una volta il profondo senso di solidarietà e partecipazione delle nostre comunità – ha spiegato Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico. – Questa iniziativa rappresenta per Conad Adriatico un modo autentico di essere vicini alle comunità in cui operiamo, creando valore attraverso gesti concreti che fanno la differenza. Gli ospedali pediatrici sono luoghi di cura e speranza, e sapere che il nostro impegno e quello dei nostri clienti può sostenere progetti così importanti ci riempie di gratitudine e responsabilità. È grazie al coinvolgimento di tutti – dai nostri clienti ai soci – che possiamo fare la differenza, continuando a promuovere iniziative che valorizzano il territorio e chi lo vive.”

Questa iniziativa si inserisce in un progetto che l’insegna ha avviato a livello nazionale nel 2021 per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici in tutta Italia.Complessivamente, in questi 4 anni, Conad ha raccolto 8 milioni di euro,offrendo un sostegno concretoa chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro“, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

CONAD ADRIATICO è una delle cinque cooperative associata al Consorzio nazionale Conad, presente in 5 importanti Regioni della dorsale adriatica – Marche (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni Comuni della provincia stessa), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata oltre che in Albania e nel Kosovo – con 436 punti vendita sul territorio e un fatturato preconsuntivo di 2,239 miliardi di euro nel 2024 ( + 4,88% rispetto all’anno precedente). Una quota di mercato nelle 5 Regioni in cui opera del 17,49% (fonte GNLC 1° sem. 2024) confermandosi primo gruppo distributivo in Abruzzo con una quota di mercato del 31,61%, nelle Marche 20,93% e nel Molise 20,49% e seconda azienda Top nella regione Marche nella classifica stilata dalla Fondazione Aristide Merloni e dell’Università Politecnica delle Marche.