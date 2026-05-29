Sanremo 2027: ci sarà anche Maria De Filippi?

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Fervono i preparativi per Sanremo 2027, la nuova edizione del Festival della Canzone italiana che terrà incollato il pubblico per circa una settimana a febbraio. La possibile presenza di Maria De Filippi all’evento, accanto a Stefano De Martino (annunciato da Carlo Conti come nuovo conduttore) rappresenta quel quid in più che potrebbe far fare alla kermesse canora il salto di qualità. Ricordiamo come la presentatrice Mediaset fu già presente nell’edizione 2017 al fianco di Carlo Conti e, anni prima, nel 2009 affiancando alla conduzione Paolo Bonolis per una sola notte. Ma cosa c’è di vero sulla partecipazione di Maria De Filippi a Sanremo 2027?

Sanremo 2027: indiscrezioni su Maria De Filippi

La possibile presenza di Maria De Filippi a Sanremo 2027 accanto a Stefano De Martino rappresenterebbe un confronto generazionale e mediatico senza precedenti. Ricordiamo come Stefano sia divenuto famoso proprio grazie ad Amici, il talent show condotto da Maria dal lontano 2001, quando ancora era chiamato Saranno famosi. Al momento, come leggiamo da TVBLOG, si tratta solo di puri rumors, tuttavia, il possibile debutto di Maria in quel di Sanremo, anche solo “one night only”, sarebbe una vera e propria investitura artistica per il conduttore partenopeo. Tra le novità annunciante lo snellimento del numero delle canzoni in gara. Per quanto riguarda De Martino, si ricorda come al momento stia passando un momento difficile ul fronte privato, come i recenti problemi di salute della sua ex moglie Belen Rodriguez alal quale il neo direttore artistico di Sanremo è rimasto vicino in questi giorni.