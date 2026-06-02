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Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per Manfredonia. Opportunità, sviluppo sostenibile e benefici per cittadini, imprese e territorio

Comunicato Stampa2 Giugno 2026
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Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per Manfredonia. Opportunità, sviluppo sostenibile e benefici per cittadini, imprese e territorio

Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con A.FO.RI.S. – Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile – Impresa Sociale, promuove un incontro pubblico dedicato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio cittadino, nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia – D.D. Sezione Transizione Energetica n. 106 del 16 aprile 2026, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la costituzione di CER.  L’evento si terrà il 4 giugno dalle ore 17 alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Manfredonia.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e partecipazione per costruire insieme un modello innovativo di sviluppo energetico sostenibile, capace di generare benefici ambientali, economici e sociali per l’intera comunità.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Saluti istituzionali

  • Domenico La Marca .Sindaco del Comune di Manfredonia
  • Mariarita Valentino, Assessora alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche

Interventi

  • Gian Maria Gasperi – Founder Gruppo AFORIS 

Dalla pianificazione regionale alla generazione distribuita: le Comunità Energetiche come strumento di partecipazione e di sviluppo sostenibile 

  • Riccardo Ricciardi – Presidente “QUELLI DEL LIBRO BIANCO” – A.P.S.

Transizione energetica, innovazione sociale e opportunità per cittadini e imprese: il bando della Regione Puglia

  • Leonardo Salcuni – Amministratore Unico AFORIS – IMPRESA SOCIALE

Indicazioni tecniche possibili per la candidatura di una C.E.R. a Manfredonia

Interventi preordinati di rappresentanti di

  • Associazioni territoriali
  • Imprese e stakeholder locali
  • Organizzazioni coinvolte nel percorso di costituzione della CER

Dibattito pubblico e confronto con la cittadinanza

PERCHÉ UNA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE

Rappresenta una grande opportunità per una città come Manfredonia, la cui storia (non solo ENICHEM …) e le attuali emergenze richiedono scelte “energiche” e di grande impatto innovativo per:

  • riduzione dei costi energetici per famiglie, imprese ed enti;
  • produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili;
  • contrasto alla povertà energetica;
  • tutela ambientale e riduzione delle emissioni;
  • sviluppo economico locale e nuove opportunità occupazionali;
  • maggiore partecipazione della comunità ai processi di transizione energetica;
  • valorizzazione del territorio attraverso modelli innovativi di sostenibilità.

LA CITTADINANZA E’ INVITATA
 

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Comunicato Stampa2 Giugno 2026