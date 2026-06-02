Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per Manfredonia. Opportunità, sviluppo sostenibile e benefici per cittadini, imprese e territorio
Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per Manfredonia. Opportunità, sviluppo sostenibile e benefici per cittadini, imprese e territorio
Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con A.FO.RI.S. – Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile – Impresa Sociale, promuove un incontro pubblico dedicato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio cittadino, nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia – D.D. Sezione Transizione Energetica n. 106 del 16 aprile 2026, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la costituzione di CER. L’evento si terrà il 4 giugno dalle ore 17 alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Manfredonia.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e partecipazione per costruire insieme un modello innovativo di sviluppo energetico sostenibile, capace di generare benefici ambientali, economici e sociali per l’intera comunità.
PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Saluti istituzionali
- Domenico La Marca .Sindaco del Comune di Manfredonia
- Mariarita Valentino, Assessora alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche
Interventi
- Gian Maria Gasperi – Founder Gruppo AFORIS
Dalla pianificazione regionale alla generazione distribuita: le Comunità Energetiche come strumento di partecipazione e di sviluppo sostenibile
- Riccardo Ricciardi – Presidente “QUELLI DEL LIBRO BIANCO” – A.P.S.
Transizione energetica, innovazione sociale e opportunità per cittadini e imprese: il bando della Regione Puglia
- Leonardo Salcuni – Amministratore Unico AFORIS – IMPRESA SOCIALE
Indicazioni tecniche possibili per la candidatura di una C.E.R. a Manfredonia
Interventi preordinati di rappresentanti di
- Associazioni territoriali
- Imprese e stakeholder locali
- Organizzazioni coinvolte nel percorso di costituzione della CER
Dibattito pubblico e confronto con la cittadinanza
PERCHÉ UNA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE
Rappresenta una grande opportunità per una città come Manfredonia, la cui storia (non solo ENICHEM …) e le attuali emergenze richiedono scelte “energiche” e di grande impatto innovativo per:
- riduzione dei costi energetici per famiglie, imprese ed enti;
- produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili;
- contrasto alla povertà energetica;
- tutela ambientale e riduzione delle emissioni;
- sviluppo economico locale e nuove opportunità occupazionali;
- maggiore partecipazione della comunità ai processi di transizione energetica;
- valorizzazione del territorio attraverso modelli innovativi di sostenibilità.
LA CITTADINANZA E’ INVITATA