COMPETENZE IMPRENDITORIALI TRA ETICA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

La scuola non è solo banchi e nozioni, ma è innanzitutto amore al territorio e capacità di sviluppare competenze utili alla vita e alla propria realizzazione personale, sociale e lavorativa.

Continuano i progetti all’interno dell’attività dell’IPEOA “Michele Lecce” nelle due sedi di San Giovanni e Manfredonia.

In particolare nella sede di Manfredonia, già nelle scorse settimane, sono stati vissuti diversi incontri del progetto “Imprenditori di se stessi” con il prof. Antonio Balta in qualità di esperto e la prof.ssa Giuseppina D’Oria come tutor. Tale progetto mira all’acquisizione di competenze imprenditoriali quali la capacità di lettura del territorio, la valorizzazione dello stesso e la capacità di progettazione e creazione di eventi.

Si era già data diffusione degli incontri avuti da un primo gruppo di alunni con il team manager del Porto Turistico Marina del Gargano e con il Sindaco Domenico La Marca.

Da lunedì 17 Marzo si è aggiunta una seconda edizione del progetto con un nuovo gruppo, che vivrà alcune lezioni insieme al primo ed altre in autonomia, guidati dall’esperto prof. Massimiliano Arena e dalla tutor prof.ssa Grazia Augello.

Le competenze in campo economico, pedagogico e storico del gruppo dei docenti permettono agli studenti di avere stimoli su vari piani delle competenze imprenditoriali.

In particolare nel giorno 17 Marzo gli alunni di entrambi i gruppi hanno vissuto una visita al Museo Diocesano come luogo di valorizzazione del territorio, ponendo l’attenzione su come un “luogo abbandonato” possa diventare luogo di promozione culturale grazie ad un lavoro di pianificazione e progettazione sinergica.

Si è sottolineato come anche un’opera di carattere culturale-religioso di fruizione gratuita possa diventare occasione di crescita economica per tutta Manfredonia e per attività apparentemente non connesse come quella alberghiera e gastronomica in quanto attirerebbe più visitatori.

Inoltre è stato mostrato agli alunni l’importante documento di carattere economico contenuto nella stanza dedicata al Cardinale Orsini: l’atto costitutivo del Monte Frumentario di Manfredonia, antico strumento definibile ora con i termini di Economia Circolare, civile o di prossimità, che permise la rinascita economica della Città dopo il buio periodo dell’assalto dei Turchi.

E’ stata l’occasione, unica, per gli alunni di poter visitare un altro luogo storico del territorio: il palazzo Arcivescovile, accolti dallo stesso Vescovo Padre Franco Moscone che ha intrattenuto gli alunni con grande affabilità aprendo le porte della sua casa.

Gli studenti, diversi dei quali avevano partecipato come vincitori del 2° posto al progetto “Economy of Francesco” indetto dell’Arcidiocesi, hanno avuto modo non solo di visitare le stanze storiche del Palazzo, ma anche quelle private più moderne dove vive l’Arcivescovo e di potergli rivolgere alcune domande circa gli aspetti etici più importanti legati al ruolo dell’imprenditore.

Padre Franco ha ricordato agli alunni come “la parola Economia significa norme che regolano la casa e quindi chi svolge attività economica deve farlo pensando al bene di tutti gli altri abitanti della casa che è il mondo, non concentrandosi sul solo profitto personale a svantaggio di altri o della natura. Da qui deriva anche un buon discorso di ecologia. La città di Manfredonia ha già visto ferite grandi in merito come ad esempio la questione Enichem, che ricorda una economia non rispettosa dell’intera casa Comune”.

L’arcivescovo, gli alunni e i docenti sono rimasti molto entusiasti dell’incontro che avvicina realtà sociali importanti tra loro per il bene e lo sviluppo personale e della Città.