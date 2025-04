Commissione Straordinaria Salute: “Attivati i Pac per pazienti emolifici, una buona notizia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

COMMISSIONE STRAORDINARIA SALUTE

ATTIVATI I PAC PER PAZIENTI EMOFILICI: UNA BUONA NOTIZIA PER LA COMUNITÀ



La Commissione Straordinaria Salute accoglie con soddisfazione l’attivazione, dopo un

lungo periodo di inattività, di alcuni importanti Pacchetti Ambulatoriali (PAC), fondamentali

per i pazienti affetti da emofilia grave.



Grazie alle continue sollecitazioni di questa Commissione alla Direzione Generale della ASL,

i servizi trasfusionali del nostro ospedale hanno ripreso l’erogazione di queste prestazioni

essenziali programmabili. I PAC attivati prevedono la somministrazione controllata dei fattori

di coagulazione, assicurando un’assistenza strutturata e personalizzata a chi ne ha bisogno.

Questo intervento rappresenta un grande passo avanti, soprattutto per i pazienti più fragili,

anziani e non, che non dovranno più recarsi in centri ospedalieri lontani, evitando così disagi

e spostamenti complicati subiti in questi anni. Inoltre, migliora la gestione della

programmazione sanitaria.



La Commissione ribadisce il proprio impegno a lavorare affinché vengano attivati, quanto

prima, altri pacchetti ambulatoriali relativi a diverse discipline specialistiche, rispondendo ai

bisogni reali del territorio.



Crediamo fortemente che il dialogo costante e la collaborazione tra Commissione, strutture

sanitarie pubbliche e Direzione Generale – cui va il nostro sincero ringraziamento –

rappresentino la strada giusta per migliorare concretamente i servizi sanitari offerti alla

cittadinanza.



I componenti della Commissione Straordinaria Salute

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo

Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca