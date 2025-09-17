[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Commissione Sanità Manfredonia: “San Camillo in fase di rilancio: pronti due nuovi tavoli radiologici”



A Manfredonia i fatti parlano chiaro: la Radiologia dell’ospedale San Camillo de’ Lellis sta finalmente tornando a pieno regime grazie all’impegno costante della Commissione Salute del Comune e alla collaborazione con la Direzione Generale della ASL Foggia.

Dopo anni di macchinari obsoleti e pazienti costretti a spostarsi fino a San Giovanni Rotondo per una semplice radiografia, arrivano due nuovi tavoli radiologici dal valore di 350mila euro, finanziati con fondi del ‘Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari’.

Il primo dispositivo è già operativo al Pronto Soccorso, il secondo entrerà in funzione lunedì nei locali dell’ex mensa, riconvertiti per garantire continuità al servizio durante i lavori di adeguamento sismico della sede originaria. Una scelta intelligente e strategica, frutto di un monitoraggio quotidiano che la Commissione porta avanti senza clamore, ma con concretezza.

Eppure, mentre i cittadini possono finalmente toccare con mano risultati concreti, c’è chi prova a salire sul carro vincente: candidati alle prossime elezioni regionali che fino a ieri non hanno mosso un dito per il San Camillo, oggi si affrettano per provare ad intestarsi meriti che non hanno. Un comportamento che non solo offende la verità, ma anche l’impegno silenzioso e determinato di chi lavora da mesi per restituire dignità al nosocomio sipontino.

La Commissione Salute non fa sconti: “Rigettiamo con forza ogni tentativo di strumentalizzazione. L’ospedale non è un palcoscenico elettorale, ma un bene della comunità. I risultati che oggi vediamo sono frutto di lavoro quotidiano, non di passerelle dell’ultimo minuto. Ed è proprio ai cittadini che spetta il compito di riconoscere la differenza tra chi lavora con serietà e chi millanta interessamento proficuo, tra chi produce fatti e chi rincorre slogan vanagloriosi. Non lasciatevi ingannare dalle false passerelle elettorali: l’ospedale è della comunità, non di avventurieri in cerca di voti”.

Il messaggio è netto: chi cerca visibilità politica sulla pelle dei cittadini dimostra di non aver mai avuto davvero a cuore le sorti della sanità a Manfredonia. Il rilancio della Radiologia è un fatto, e i fatti non appartengono agli slogan, ma a chi ha lavorato seriamente per realizzarli.

La Commissione, infine, condanna con fermezza le vili azioni di sabotaggio recentemente perpetrate su apparecchiature sanitarie di primaria importanza che, causando gravi danni materiali, hanno pregiudicato il diritto alla salute e alle cure dei cittadini.



I componenti della Commissione:

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca