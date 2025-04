[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Come vorrei la mia città”, incontro nel teatro della Don Milani a Manfredonia

Il 12 aprile si è tenuto presso il teatro della Scuola Secondaria di primo grado don Milani l’incontro dal titolo “Come vorrei la mia città” , un evento unico che ha visto il Sindaco dott. Domenico La Marca e la Vicesindaca dott.ssa Cecilia Simone dialogare direttamente con gli studenti delle classi terze.

L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi, incoraggiandoli a esprimere idee, sogni e proposte per il futuro della comunità.

Un dialogo aperto con i giovani. Durante l’incontro, il Sindaco ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella gestione e nello sviluppo del territorio. “La città del futuro deve essere costruita insieme, ascoltando chi la vivrà inclusiva”,parole che hanno trovato grande riscontro tra i ragazzi, desiderosi di raccontare le loro idee e visioni,

Gli studenti sono, quindi, intervenuti, partendo dal loro vissuto e hanno evidenziato alcune problematicità legate al loro Istituto, per poi passare ad una visione più ampia, presentando proposte innovative e riflessioni su vari aspetti della città, tra cui:

Sostenibilità ambientale, con suggerimenti su come migliorare la raccolta differenziata e aumentare le aree verdi.

Spazi per i giovani,come la richiesta di nuovi luoghi di aggregazione e attività culturali.

Mobilità sostenibile, con idee per potenziare imezzi pubblici e creare percors iciclabili sicuri.

Inclusione sociale,perfavorirel’integrazionedituttelefascedellapopolazione.

IlSindaco ela Vicesindaca hanno ascoltato con attenzione gli interventi, rispondendo a ciascuna proposta e illustrando i progetti già incorso per la città.

“Molte delle vostre idee sono già in linea con i nostri piani e altre saranno fonte d’ispirazione per il futuro. Vogliamo che Manfredonia diventi una città più inclusiva, verde e accessibile”, hanno affermato. Un evento che resta nel cuore.

L’entusiasmoe la partecipazione degli studenti hanno reso l’incontro un vero successo.“È stato bello sentire che le nostre idee contano”, ha detto uno dei ragazzi partecipanti. Gli insegnanti presenti hanno lodato l’iniziativa come un esempio di cittadinanza attiva e di dialogo costruttivo tra istituzioni e giovani.

Prospettive Future

L’evento si è concluso con l’impegno del Sindaco a realizzare alcune delle proposte concrete emerse durante l’incontro, come ad esempio la costituzione della Consulta dei giovani per permettere ai ragazzi di esprimere le loro idee, il rifinanziamento del progetto “SI PUO’ FARE”e la presa in carico da parte degli alunni del Comprensivo “Don Milani uno- Maiorano” del Parco Giochi dell’Orso, con un invito a mantenere vivo il dialogo. “Continueremo a costruire insieme, passo dopo passo”, ha promesso il Sindaco.

Prof.ssa Marina Scircoli