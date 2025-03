Come scegliere l’abito da sposo migliore?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stile e colore, utilizzato solo per il matrimonio o riutilizzabile anche per altre occasioni. Come deve essere l’abito da sposo? Di che colore? Come scegliere quello più adatto?

Forse l’abito non fa il monaco ma sicuramente l’abito fa lo sposo. Per il giorno più importante anche l’uomo dovrà scegliere il vestito migliore, su misura, possibilmente alla moda che rispecchi anche la personalità della persona. Chi ha detto che in un matrimonio il vestito più bello, apprezzato ed osservato debba essere per forza solo quello della sposa?

Scegliere gli abiti da sposo uomo, una cosa non facile. Si dovrà cercare tra un classico, magari da riutilizzare per altre occasioni, il tight, mezzo tight, tre pezzi o anche il classico smoking: molto dipenderà in primis dal gusto di chi lo indosserà, dalla disponibilità economica, dall’orario, dalla location della cerimonia. Tante quindi sono le variabili che posso indirizzare la scelta di un modello rispetto ad un altro.



C’è anche la possibilità di noleggiare l’abito da sposo, questo soprattutto se si ha una disponibilità economica limitata e se si intende utilizzarlo solo in quella occasione. Invece se si vuole prendere un abito importante, magari griffato dalle più famose case di moda, allora la cifra potrebbe salire in maniera importante. Abbiamo accennato alle variabili che in un certo senso potrebbero condizionare la scelta. Immaginate come faccia tutta la differenza sposarsi in città o in campagna, all’aperto o al chiuso, in inverno oppure nella stagione estiva. Una cosa è certa, la scelta si può racchiudere in: abito tight, mezzo tight, abito a tre pezzi e il classico smoking.

I negozi specializzati sono davvero tanti, dai grandi atelier fino ai punti più piccoli che però possono presentare abito di assoluto livello. L’abito da uomo, più in generale, può essere elegante ma allo stesso tempo anche più informale. Qualche esempio? Fatevi un’idea consultando Suit. Ma vediamo nello specifico. Se doveste sposarvi di giorno, il tight è la soluzione ideale con la giacca con lana nera o grigio antracite e pantalone grigio scuro a righe. Il monopetto a cinque bottoni o anche il doppio petto sciallato. La differenza che presenta invece in mezzo tight è la giacca nera senza coda, corta, arrotondata sul davanti e dritta sul fondo dietro. L’abito a tre pezzi unisce eleganza, tradizione e modernità. Giacca e pantalone dello stesso tessuto e gilet da abbinare sono su tono o anche a contrasto. I colori? L’abito da sposo in genere vuole che la scelta sia tra blu, nero e grigio.

Invece vuole vestire elegante e classico nel giorno più importante allora sceglierà lo smoking. Attenzione però, bisognerà fare i conti con il Galateo. La regola infatti vuole che lo smoking non andrebbe indossato come abito da sposo ma solo la sera in occasioni molto formali ed importanti. Ai tempi di oggi però sono sempre più le persone che “dribblano” le regole in questione e indossano lo smoking per il fatidico “sì”. Quale sarebbe il migliore? Il modello classico che fascia in vita, reverse a scialle o a punta. Immancabile ovviamente il papillon