Come funziona l’abbonamento ‘Prime’ di Ryanair

L’iscrizione costerà 79 euro all’anno, con vantaggi che includono posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno (una ogni mese).

Si tratta della risposta a “MultiPass” di WizzAir che permette di acquistare un volo al mese a un prezzo fisso, con possibilità di bagaglio in stiva e status prioritario.

La compagnia aerea low cost irlandese, la più grande d’Europa per numero di passeggeri, limiterà inizialmente l’adesione al servizio “prime” a 250.000 persone.

Quali sono i requisiti per accedere? Intanto bisogna avere 18 anni ed essere residenti in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Polonia, Portogallo e Spagna, come informano i «Termini e condizioni» del vettore. Chi intende abbonarsi deve avere anche un account «myRyanair» sul sito del vettore e attraverso quello effettuare gli acquisti agevolati.