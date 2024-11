Come finisce La rosa della vendetta su Canale 5: tutto quello che c’è da sapere

La rosa della vendetta chiuderà i battenti il prossimo 10 novembre sui teleschermi di Canale 5. Un finale di stagione che lascerà a bocca aperta i fan della storia d’amore tra Deva e Gulcemal. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che verrà mostrato un flashback che permetterà di scoprire com’è cambiata la vita dei vari protagonisti de La rosa della vendetta. Deva diventerà madre, dedicandosi a crescere il suo amato Cemal, frutto della sua storia d’amore con Gulcemal. Ad un certo punto, la donna vivrà un momento di paura quando il suo bambino scomparirà nel nulla durante un’uscita al parco. Cemal approfittando di un momento di distrazione della madre si allontanerà facendo perdere le tracce per alcune ore.

La rosa della vendetta, finale di stagione: Armagan torna a camminare

Nel finale di stagione de La rosa della vendetta in onda il 10 novembre su Canale 5, Deva temerà che sia successo qualcosa di grave al figlio ma fortunatamente il piccolo Cemal ritornerà a casa sano e salvo. Inoltre, le anticipazioni segnalano che ci sarà un colpo di scena riguardante Argaman. Il giovane ritornerà nella sua città amata insieme ad Ipek e lo farà portando una bellissima notizia ai suoi famigliari. Armagan dimostrerà di aver riacquistato la forza per camminare e stare in piede grazie alle cure di una clinica specializzata pagata da Gulcemal. Mamma Zafer si emozionerà moltissimo, non riuscendo a trattene le lacrime mentre guarderà suo figlio venirle incontro. Tante emozioni quindi per gli amanti delle vicende ambientate in Turchia.