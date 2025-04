Il Paradiso delle signore anticipazioni 23 aprile 2025: Irene svela i suoi sospetti su Rita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 23aprile 2025? Come sempre tanti saranno i colpi di scena e le novità che terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore, curiosi di assistere alle interessanti vicende dei protagonisti.

La soap opera viene trasmessa alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Questa settimana però verranno trasmessi solo due episodi, il motivo? Lunedì era prevista una pausa per Pasquetta e ieri l’appuntamento è saltato a causa della morte del padre, venerdì invece non andrà in onda in occasione della festa della liberazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 aprile 2025: momento di confusione tra Odile e Matteo, Mimmo svela la verità al padre

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli in merito all’episodio di oggi, cosa accadrà nel penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore? La Cipriani parlerà con Marcello e Roberto per informarli della scoperta fatta su Rita. I suoi sospetti aumenteranno non appena incontrerà per caso la capocommessa della GMM, Lucia Giorgi.

Le novità però non sono ancora finite, gli spoiler infatti rivelano che Concetta spingerà Botteri a dare una svolta al suo rapporto con Delia. Nel frattempo Matteo chiederà a Odile di dargli delle spiegazioni in merito al suo legame con Guido, lei però apparirà alquanto confusa. Nella puntata di oggi ci sarà un confronto tra Anita e Marta, le due dopo un periodo di turbolenze riusciranno a recuperare il loro rapporto. Sul finire della puntata ci sarà un altro colpo di scena, di che si tratta? Prima di salutare il padre Mimmo deciderà di essere sincero con lui in merito alla sua situazione lavorativa e l’uomo non reagirà bene.