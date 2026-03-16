Come finisce Guerrieri - la regola dell'equilibrio? Anticipazioni quarta e ultima puntata 30 marzo

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La fiction Guerrieri – la regola dell’equilibrio arriva al suo appuntamento conclusivo su Rai 1 dopo tre settimane di storie giudiziarie, relazioni e casi complessi che hanno accompagnato il pubblico nel mondo dell’avvocato Guido Guerrieri. La serie con Alessandro Gassmann porta sullo schermo uno dei personaggi più noti nati dalla penna di Gianrico Carofiglio, autore dei romanzi da cui è tratta la fiction ambientata a Bari.

Con la quarta e ultima puntata, in onda lunedì 30 marzo 2026, la fiction chiude la prima stagione. Prima di scoprire cosa accadrà nel finale, è utile ripercorrere gli eventi dell’episodio precedente e capire da quali sviluppi riparte la storia.

Anticipazioni terza puntata 23 marzo: Angelo accusato della morte di Elena

Stando alle anticipazioni della terza puntata di Guerrieri – la regola dell’equilibrio, intitolata “Colpevole”, trasmessa lunedì 23 marzo su Rai 1, Guido si trova ad affrontare un caso che coinvolge persone a lui vicine.

Angelo, barman del Chelsea e figura molto legata a Nadia, proprietaria del locale frequentato da Guerrieri, viene accusato dell’omicidio della biologa Elena Longo, sua vicina di casa. L’uomo sostiene la propria innocenza, ma gli elementi raccolti dagli investigatori sembrano indicarlo come responsabile. Nonostante le difficoltà, Guerrieri decide di difenderlo.

La scelta nasce dal rapporto con Nadia e dalla convinzione che la vicenda presenti aspetti ancora poco chiari. Durante le indagini emergono particolari sulla vita della vittima che spingono l’avvocato e il suo team a rivedere la ricostruzione iniziale dei fatti. Le ricerche portano a nuove piste investigative e aprono interrogativi sul contesto in cui si è consumato il delitto.

Nel frattempo prosegue la storyline che riguarda il giudice Larocca, magistrato accusato di corruzione. L’incidente probatorio rappresenta un passaggio decisivo del procedimento. Guerrieri riesce a mettere in difficoltà il pentito Capodacqua, la cui testimonianza aveva aggravato la posizione del giudice.

La situazione cambia ancora quando una morte improvvisa introduce nuovi elementi nell’inchiesta. Il quadro investigativo diventa più complesso e lascia aperte diverse domande che troveranno risposta nell’ultimo episodio della fiction.

Guerrieri – la regola dell’equilibrio, anticipazioni quarta e ultima puntata 30 marzo 2026

La quarta e ultima puntata di Guerrieri – “La regola dell’equilibrio”, va in onda lunedì 30 marzo 2026 in prima serata su Rai 1. L’episodio porta Guido Guerrieri davanti a una vicenda che tocca da vicino la sua vita personale.

Stando alle anticipazioni Rai, il protagonista segue il caso del suo maestro di boxe, Quintavalle. L’uomo attende la decisione della Corte di Cassazione dopo un lungo iter giudiziario. La vicenda costringe Guerrieri a confrontarsi con i tempi della giustizia e con le conseguenze che una sentenza tardiva può avere sulle persone coinvolte.

Il processo diventa un momento di riflessione per l’avvocato, che nel corso della serie ha sempre affrontato il lavoro con un forte senso di responsabilità verso i suoi assistiti. Il caso Quintavalle riporta al centro il tema della fiducia nel sistema giudiziario e della ricerca di una verità che possa restituire dignità alle persone coinvolte.

Accanto alla dimensione professionale prende spazio anche una nuova conoscenza destinata a cambiare l’equilibrio emotivo del protagonista. Nel palazzo in cui vive Guerrieri arriva Margherita, una violoncellista che si trasferisce nello stesso edificio. Gli incontri tra i due diventano sempre più frequenti e tra loro nasce un rapporto fatto di curiosità reciproca e complicità.

Dopo la separazione dalla moglie Sara, Guerrieri aveva scelto una vita più solitaria. L’arrivo di Margherita introduce una prospettiva diversa e riapre per lui la possibilità di un nuovo legame affettivo.

Guerrieri 2 si farà? Le ipotesi su una seconda stagione

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del 30 marzo, molti spettatori si chiedono se Guerrieri – la regola dell’equilibrio tornerà con una seconda stagione.

Per ora non esistono conferme Rai ufficiali sulla produzione di Guerrieri 2, ma il materiale narrativo e il successo dei romanzi di Carofiglio, una saga letteraria che comprende diversi titoli pubblicati negli ultimi anni (La misura del tempo e L’orizzonte della notte), lasciano aperta la possibilità di rivedere Alessandro Gassmann nei panni di Guido Guerrieri anche nelle prossime stagioni televisive.

In televisione, infatti, le serie tratte da cicli letterari spesso proseguono seguendo le storie successive dei romanzi oppure sviluppando nuove indagini ispirate allo stesso universo narrativo.

Sicuramente, molto dipenderà dagli ascolti e dal gradimento del pubblico. Se la risposta degli spettatori continuerà a essere positiva, la Rai potrebbe decidere di proseguire il progetto con una nuova stagione dedicata alle prossime indagini dell’avvocato barese.