Dov'è stata girata Guerrieri - la regola dell'equilibrio, la nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann

Tra vicoli che profumano di mare, piazze illuminate di sera e lungomari dove il vento racconta storie, la serie tv Guerrieri – la regola dell’equilibrio arriva su Rai 1 portando sullo schermo un legal drama intenso e profondamente legato alla sua città.

La nuova fiction con Alessandro Gassmann, composta da 8 episodi per un totale di 4 puntate in onda dal 9 al 30 marzo 2026, non si limita a raccontare indagini e processi, ma accompagna lo spettatore anche dentro una Bari autentica, viva e spesso sorprendente.

Per questo molti spettatori si stanno chiedendo dov’è stata girata Guerrieri – la regola dell’equilibrio. Le riprese, infatti, hanno coinvolto numerosi angoli di Bari – dal tribunale ai vicoli della città vecchia – ma anche altri affascinanti comuni della Puglia.

Scopriamo quindi la trama della fiction e tutte le location scelte per raccontare la storia dell’avvocato barese.

Trama di Guerrieri – la regola dell’equilibrio: di cosa parla la fiction Rai

Al centro di Guerrieri – la regola dell’equilibrio c’è Guido Guerrieri, avvocato brillante ma profondamente inquieto. Uomo sensibile e riflessivo, affronta ogni caso come una questione personale, mentre cerca di trovare un equilibrio tra lavoro, morale e vita privata.

La serie segue le sue difese in tribunale, dove Guerrieri si distingue per l’acume investigativo e per un’abilità dialettica fuori dal comune. Tuttavia, dietro l’immagine dell’avvocato di successo si nasconde un uomo tormentato. La separazione dalla moglie Sara, infatti, lo rende nostalgico e spesso insonne, mentre il pugilato rappresenta uno dei pochi momenti in cui riesce a liberare le tensioni.

Nel corso degli episodi, Guerrieri si confronta con casi complessi e delicati. Tra questi c’è il ritorno improvviso di un cliente legato al suo passato, la misteriosa scomparsa di una giovane donna di nome Manuela e l’omicidio di una ricercatrice biologa. Inoltre, una delle vicende più difficili riguarda il giudice Larocca, vecchio amico dell’avvocato, accusato di corruzione.

Ad aiutarlo nelle indagini e nella vita quotidiana non manca una squadra di persone fidate. Ci sono l’ispettore di polizia Carmelo Tancredi, l’ex giornalista di cronaca nera Annapaola – oggi investigatrice privata – la preparata praticante Consuelo e lo stagista Tony, tanto distratto quanto geniale.

Mentre le storie si sviluppano, Bari diventa una presenza costante. Guerrieri la percorre in lungo e in largo, spesso in bicicletta, mostrando allo spettatore una città fatta di luci e ombre, tradizione e modernità.

Dove è stata girata Guerrieri – la regola dell’equilibrio: tutte le location di Bari

Gran parte delle riprese di Guerrieri – la regola dell’equilibrio si è svolta a Bari, città che nella fiction Rai appare autentica e viva. Non a caso il capoluogo pugliese è raccontato sia attraverso i suoi luoghi più celebri sia attraverso scorci quotidiani che restituiscono l’atmosfera reale della città.

Ecco le principali location delle riprese.

Bari

La città di Bari è la vera protagonista della serie. Tra centro storico, lungomare e quartieri moderni, la regia mostra una Bari spesso notturna e suggestiva, dove si intrecciano le vicende professionali e personali dell’avvocato Guerrieri. Proprio qui il protagonista si muove tra tribunali, incontri investigativi e momenti di riflessione.

Tribunale di Bari

Uno dei luoghi più presenti nella fiction è il Tribunale di Bari, situato in piazza Enrico De Nicola. Non sono stati utilizzati soltanto gli esterni: la produzione ha girato anche all’interno dell’edificio, così da rendere le scene processuali il più possibile realistiche. Corridoi affollati, faldoni, computer e l’andirivieni di avvocati e poliziotti restituiscono l’atmosfera tipica di un vero tribunale.

Palazzo Andidero – la casa di Guido Guerrieri

Tra le location riconoscibili della fiction compare anche Palazzo Andidero, edificio storico situato nel centro di Bari, a pochi passi dal lungomare e dalle principali strade del quartiere Murat. Nella serie questo palazzo diventa la casa dell’avvocato Guido Guerrieri, luogo dove il protagonista trascorre momenti di solitudine, riflette sui casi che sta seguendo e affronta le difficoltà della sua vita privata.

Palazzo Ietri – lo studio di Guerrieri

Lo studio dell’avvocato Guerrieri si trova all’interno di Palazzo Ietri, storico edificio situato in corso Vittorio Emanuele. Il palazzo è riconoscibile soprattutto per il grande cortile d’ingresso che nella serie diventa uno dei punti di riferimento della vita professionale del protagonista.

Lungomare San Girolamo

Il mare non poteva mancare nella narrazione di Guerrieri – la regola dell’equilibrio. Sul lungomare San Girolamo è stato ricostruito il Chelsea, il locale gestito da Nadia, amica ed ex assistita di Guerrieri. Qui il protagonista trascorre momenti di pausa, tra conversazioni, incontri e riflessioni.

Vicoli di Bari Vecchia

I caratteristici vicoli di Bari Vecchia compaiono più volte nella serie. Le strade strette, le case antiche e la vita di quartiere offrono uno sfondo suggestivo che racconta la parte più autentica della città.

Quartiere Murat

Anche il quartiere Murat, cuore elegante e commerciale di Bari, appare spesso nelle scene della fiction. Tra palazzi storici e strade animate, rappresenta la dimensione più moderna della città.

Piazzetta Santa Maria del Buon Consiglio

Tra i luoghi più affascinanti del centro storico compare la piazzetta Santa Maria del Buon Consiglio, dove si trovano i resti dell’omonima chiesa demolita negli anni Trenta. Oggi restano le colonne e il pavimento a mosaico, che nella serie creano un’atmosfera suggestiva.

Piazza del Ferrarese

Un altro punto centrale della fiction è piazza del Ferrarese, una delle piazze più frequentate di Bari. Qui si trova anche la Chiesa della Vallisa, edificio storico che contribuisce a rendere la location ancora più riconoscibile.

Piazza Federico II di Svevia

Tra le scene ambientate nel centro storico c’è anche piazza Federico II di Svevia, dove Guerrieri ha un incontro particolarmente intenso con la moglie Sara. La piazza, dominata dal Castello Svevo, diventa così lo sfondo di uno dei momenti più emotivi della storia.

Le altre location della fiction tra Puglia e dintorni

Oltre a Bari, la produzione di Guerrieri – la regola dell’equilibrio ha scelto anche altre località pugliesi. Questi luoghi ampliano lo scenario della serie e mostrano paesaggi diversi del territorio.

Le riprese hanno coinvolto diversi comuni della provincia:

Giovinazzo , con il suo suggestivo centro storico affacciato sul mare;

, con il suo suggestivo centro storico affacciato sul mare; Trani , città elegante famosa per la cattedrale sul mare e il porto turistico;

, città elegante famosa per la cattedrale sul mare e il porto turistico; Modugno , centro storico ricco di scorci caratteristici;

, centro storico ricco di scorci caratteristici; Grumo Appula, piccolo comune dell’entroterra pugliese.

Queste location, sebbene meno centrali nella narrazione, contribuiscono a rendere la fiction ancora più radicata nel territorio pugliese.