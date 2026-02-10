Colpa dei sensi, anticipazioni terza puntata 17 febbraio 2026: Laura sospetta di Davide

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La terza puntata di Colpa dei sensi, in onda martedì 17 febbraio 2026 su Canale 5, porta la storia al suo momento più teso. La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, con Anna Safroncik e Gabriel Garko, arriva al capitolo conclusivo dopo due serate in cui sentimenti irrisolti e segreti familiari hanno alimentato un clima sempre più inquieto.

L’episodio finale promette rivelazioni decisive e un intreccio che metterà alla prova ogni personaggio. Quale verità scoprirà Laura? Perché Davide diventa il principale sospettato? E quali segreti emergeranno nel momento più delicato della storia? Scopriamolo insieme.

Colpa dei sensi: cosa accade nell’ultima puntata del 17 febbraio

Nel terzo episodio, Laura è sconvolta da ciò che è successo a Enrico. L’episodio la costringe a guardare Davide con occhi diversi, fino a considerarlo il sospettato più plausibile.

Il clima si fa ancora più teso quando Tommaso avvia un’indagine serrata, mentre Lidia, Viola e l’avvocato Curti si muovono tra dolore e ambiguità che non riescono più a nascondere.

Laura, divisa tra ciò che prova e ciò che teme, si ritrova al centro di una verità che cambia forma a ogni passo.

Costretta a rifugiarsi da Lidia, non può evitare che segreti rimasti nascosti per anni emergano con forza, mettendo in discussione tutto ciò che credeva di sapere.

Il finale si prepara così a un intreccio di rivelazioni, scelte difficili e un confronto che potrebbe ribaltare ogni equilibrio costruito finora.

Dove eravamo rimasti: il secondo episodio del 10 febbraio

Nel precedente appuntamento, che andrà in onda il 10 febbraio, la tensione era già salita alle stelle.

Davide era sempre più convinto che il passato della sua famiglia nascondesse molto più di quanto gli fosse stato raccontato. Il nome di Ettore Tebaldi continuava a tormentarlo, spingendolo a indagare su una verità che potrebbe cambiare tutto.

Accanto a lui c’era Laura, coinvolta in una ricerca che riaccendeva sentimenti mai del tutto sopiti. Il viaggio a Fermo, nato come semplice tappa investigativa, si era trasformato in un momento carico di tensione: qualcuno li osservava e li fotografava, segno che non erano soli.

Nel frattempo, il rapporto tra Davide ed Enrico si incrinava sempre di più. I sospetti reciproci e una rivalità mai risolta rendevano ogni confronto un terreno minato.

Laura, invece, aveva dovuto affrontare un malore improvviso e si era sottoposta a controlli medici in segreto, aiutata da Viola, impegnata in una relazione misteriosa.

La scelta di non parlare apertamente delle sue condizioni aveva creato un ulteriore distacco con Enrico, sempre più inquieto e determinato a scoprire cosa le stesse accadendo.

La tensione era esplosa durante un compleanno che si era trasformato in un momento decisivo, aprendo nuovi scenari e preparando il terreno al finale.

Come seguire Colpa dei sensi in tv e streaming

La terza e ultima puntata di Colpa dei sensi andrà in onda martedì 17 febbraio 2026, dalle 21.30 su Canale 5.

Gli episodi sono disponibili anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare l’intera miniserie.