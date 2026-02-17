[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si chiude questa sera su Canale 5 un capitolo che ha acceso il dibattito sul tradimento e sulle responsabilità sentimentali, mentre il pubblico si interroga già su Colpa dei sensi 2 e sulla possibilità di una seconda stagione dopo il finale del 17 febbraio 2026.

Stasera torna Colpa dei sensi, le anticipazioni dell'ultima puntatahttps://t.co/Y8omGZkrnt — Novella 2000 (@Novella_2000) February 17, 2026

La fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik termina oggi alle 21.45 con un episodio che promette una resa dei conti decisiva per Davide e Laura. A rilanciare l’attenzione è stata Simona Izzo, intervenuta a Mattino Cinque, dove ha parlato apertamente del senso profondo della serie e del suo finale.

Nel frattempo, le anticipazioni sull’ultima puntata hanno alimentato le ricerche online: tra spoiler, ipotesi e colpi di scena, il pubblico vuole capire se la storia sia destinata a chiudersi definitivamente oppure se ci siano margini per un nuovo capitolo. Di seguito analizziamo cosa sappiamo sulla possibile seconda stagione di Colpa dei sensi, le dichiarazioni ufficiali e cosa accadrà nel finale.

Colpa dei sensi 2: ci sarà una seconda stagione dopo il finale del 17 febbraio?

Rispondiamo subito alla domanda: Colpa dei sensi 2 si farà? Al momento non esiste un annuncio ufficiale da parte di Mediaset su una seconda stagione. Tuttavia, alcuni elementi lasciano spazio a valutazioni concrete.

La serie ha registrato un forte interesse mediatico e una discussione accesa sui temi affrontati. Inoltre, le parole di Simona Izzo a Mattino Cinque non hanno chiuso la porta a un possibile seguito. La regista ha spiegato di aver voluto sdoganare il tradimento, sottolineando che quando ci si innamora i sensi guidano le scelte dei personaggi.

Molto dipenderà dagli ascolti dell’ultima puntata del 17 febbraio 2026 e dal riscontro del pubblico, soprattutto sui social. Inoltre, sarà decisiva la volontà del cast principale di proseguire il progetto. Se il finale dovesse lasciare questioni irrisolte, allora una seconda stagione di Colpa dei Sensi avrebbe basi narrative solide. Al contrario, una chiusura definitiva renderebbe più complessa l’ipotesi di un ritorno immediato.

Anticipazioni finale Colpa dei sensi: cosa succede il 17 febbraio 2026

L’ultima puntata di Colpa dei sensi, in onda stasera 17 febbraio 2025 su Canale 5, promette una chiusura inaspettata. Simona Izzo ha anticipato che un personaggio finora poco amato avrà un ruolo rilevante e che sarà sviluppata un’indagine molto forte, destinata a incidere sugli equilibri già fragili della storia.

Il finale ruota attorno all’accusa contro Davide, ritenuto responsabile di un crimine che non ha commesso. Per questo motivo è costretto a fuggire da Ancona, mentre tenta di convincere Laura della propria innocenza. Lei, tuttavia, è profondamente scossa dagli eventi e fatica a capire di chi fidarsi. Parallelamente, il Questore è impegnato in un giallo che alcuni spettatori hanno già intuito, ma che verrà chiarito solo nell’episodio conclusivo.

La penultima puntata del 10 febbraio 2026 aveva già segnato una svolta decisiva. Davide ha scoperto che a uccidere sua madre Adele, gettandola dalle scale, è stato Enrico, travolto dalla rabbia dopo aver scoperto la relazione tra Adele e suo padre. La verità è emersa durante uno scontro violento che ha cambiato per sempre i rapporti tra i protagonisti.

Anche Viola ha compreso di aver riposto fiducia nell’uomo sbagliato. Intanto, lo scontro tra Davide ed Ettore ha aggravato la situazione: il colonnello è ora accusato di un delitto che non ha commesso e gli indizi sembrano convergere su di lui. Laura, sopraffatta dagli eventi, trova rifugio da Lidia, ed è proprio lì che emergono segreti determinanti per la soluzione del caso.

Possibili sviluppi di trama e conferme sul cast

Se Colpa dei sensi 2 dovesse essere confermata, la narrazione potrebbe ripartire dalle conseguenze del finale. Molto dipenderà dall’esito dell’indagine e dalla posizione giudiziaria di Davide, così come dalla stabilità del rapporto con Laura.

La serie ha costruito la propria forza sul conflitto emotivo e su questioni sentimentali irrisolte. Ogni personaggio è guidato da una fragilità affettiva, come ha ribadito Izzo.

Dal punto di vista produttivo, la presenza di Gabriel Garko e Anna Safroncik rappresenta un elemento di riconoscibilità e un seguito consolidato nel ventaglio delle fiction italiane. Un eventuale rinnovo passerebbe quindi anche dalla loro conferma nel cast.

Per ora, tuttavia, l’attenzione resta concentrata sull’ultima puntata del 17 febbraio. Solo dopo la lettura dei dati Auditel e le valutazioni interne di Mediaset si potrà parlare con maggiore certezza di Colpa dei sensi 2. Insomma, bisogna attendere questa sera per scoprire se la verità emersa nelle ultime puntate basterà a chiudere definitivamente la storia oppure se lascerà spazio a un nuovo capitolo.