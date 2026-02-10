Come finisce Colpa dei sensi? Finale terza e ultima puntata 17 febbraio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La terza e ultima puntata mette definitivamente un punto su come finisce Colpa dei sensi, la fiction di Canale 5 con Anna Safroncik e Gabriel Garko in onda martedì 17 febbraio. La serie si chiude con un epilogo netto che chiarisce responsabilità, rapporti personali e dinamiche investigative rimaste in sospeso nelle puntate precedenti.

Nel finale, ogni nodo viene al pettine, mentre i rapporti tra Laura, Davide e Tommaso vengono messi alla prova da rivelazioni decisive. Nei paragrafi che seguono analizziamo cosa accade nell’ultima puntata, come si arriva alla verità e se Colpa dei Sensi 2 si farà.

Come finisce Colpa dei sensi: anticipazioni terza e ultima puntata 17 febbraio 2026

Nella terza ed ultima puntata di Colpa dei sensi in onda il 17 febbraio, la storia accelera e abbandona ogni ambiguità. Laura è ancora sotto shock per quanto accaduto a Enrico, un evento che segna in modo irreversibile il suo equilibrio emotivo. Il dolore, però, lascia presto spazio al sospetto, perché alcuni dettagli emersi nelle indagini rendono sempre più fragile la posizione di Davide.

L’uomo finisce al centro dell’attenzione non solo degli investigatori, ma anche di Laura stessa, che inizia a riconsiderare gesti e parole del passato. Le anticipazioni confermano che il clima si fa teso, soprattutto quando emergono elementi che collegano Davide agli eventi chiave della vicenda.

Finale Colpa dei sensi: cosa succede a Laura e a Davide

Uno degli aspetti centrali di Come finisce Colpa dei sensi riguarda il percorso di Laura. La donna affronta una fase di forte instabilità emotiva, segnata da dubbi e ripensamenti che la portano a rivedere il rapporto con Davide. La fiducia, già incrinata, si sgretola definitivamente quando emergono elementi che rendono impossibile ignorare certe incongruenze.

Davide, da parte sua, appare sempre più isolato. Le accuse che lo riguardano non restano sullo sfondo, ma diventano parte integrante del racconto, incidendo sulle relazioni e sulle scelte dei personaggi. Il finale restituisce un quadro realistico, in cui nessuno può sottrarsi al peso delle proprie azioni, mentre le conseguenze diventano inevitabili.

Tommaso chiude il cerchio dell’indagine

L’ultima puntata di Colpa dei sensi chiude così il racconto senza ambiguità, offrendo un epilogo coerente e in linea con il percorso narrativo costruito nel corso della fiction.

Nel finale della serie, un ruolo decisivo è affidato a Tommaso che porta avanti l’indagine con determinazione e metodo. Il suo lavoro consente di ricostruire i fatti in modo lineare, facendo emergere connessioni rimaste a lungo nascoste. Ogni tassello trova finalmente posto, permettendo allo spettatore di comprendere la reale portata degli eventi.

Colpa dei sensi 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset sulla realizzazione di una seconda stagione di Colpa dei sensi. La serie è stata strutturata come una miniserie da tre puntate e, secondo le informazioni disponibili, si chiude con la terza e ultima puntata andata in onda su Canale 5 il 17 febbraio .

In vari spazi di discussione online e comunicazioni non ufficiali si legge che non sono previste ulteriori stagioni oltre alla conclusione della trama nei tre episodi già trasmessi, il che lascia intendere che per ora una seconda stagione non è nei piani di produzione.