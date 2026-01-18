Clizia Incorvaia a Verissimo dopo la battaglia legale

Clizia Incorvaia è ospite oggi a Verissimo per un racconto intimo e intenso. L'influencer siciliana parlerà della vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta e della sua vita accanto a Paolo Ciavarro.La vi...

Clizia Incorvaia è ospite oggi a Verissimo per un racconto intimo e intenso. L'influencer siciliana parlerà della vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta e della sua vita accanto a Paolo Ciavarro.

La vicenda giudiziaria

L'ex moglie di Francesco Sarcina era stata accusata per trattamento illecito di dati personali, dopo aver pubblicato sui social immagini della figlia minore Nina senza il consenso dell'ex marito. Una battaglia legale che l'ha segnata profondamente e di cui parla per la prima volta in televisione.

L'amore nato al Grande Fratello

La storia con Paolo Ciavarro è nata nella casa del Grande Fratello Vip e ha portato al matrimonio e alla nascita del piccolo Gabriele. La coppia ha celebrato le nozze nel 2024 con la figlia Nina nel ruolo di damigella speciale.

Il legame con Eleonora Giorgi

Un capitolo importante dell'intervista riguarda il rapporto con la suocera Eleonora Giorgi, che sta affrontando una difficile battaglia contro il tumore. Clizia ha raccontato la vicinanza e il sostegno reciproco in questo momento delicato per tutta la famiglia.

La nuova vita dell'influencer

Dalla separazione burrascosa con il frontman delle Vibrazioni alla serenità ritrovata, Clizia ha dimostrato grande forza. Oggi si divide tra la famiglia, i social e nuovi progetti professionali.