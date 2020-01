Claudio Castriotta: “Il Carnevale di Manfredonia è una grande speranza di tradizione”

Manfredonia. Sono anni che mi chiedo come mai il noto duo comico de “I Forbicioni” – composto da Franco Rinaldi e Lello Catriotta– non venga più considerato per le manifestazioni correlate al Carnevale. Sembra quasi che li abbiano spazzati via cancellati, addirittura dimenticati, nonostante abbiano fatto tanto per la kermesse carnascialesca.

Grazie ai Forbicioni il nostro paese è rimbalzato sulle cronache nazionali. Hanno fatto parlare di se in qualsiasi programma televisivo. Ogni anno andavano di persona anche nei diversi istituti scolastici per esortare i direttori didattici a partecipare alla Sfilata delle Meraviglie.

Chiedo ai signori che organizzeranoo la nuova manifestazione di invitarli come forma di affetto e riconoscimento.

Grazie ai Forbicioni. Ma vengo a ieri – sono rimasto indignato ,leggendo alcuni commenti nei confronti del nostro Carnevale , certa gente che si dice manfredoniana , hanno offeso in modo sgradevole e violento, insultando gratuitamente con vocaboli davvero gravi – la gente per bene del nostro caro paese.

Il nostro è un paese che ogni anno è bistrattato da questi menti bacate…siamo stanchi delle vostre lingue biforchute – siete fuori dalla logica della vita – vi chiedo perciò almeno di restarne fuori dalla nostra storica manifestazione …Grazie a nome dei cittadini dalla morale sana e corretta , di quelli che sanno stare bene alla civiltà di ogni terra – il rispetto è regola.

di Claudio Castriotta