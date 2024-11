Claudio Castriotta: “Dal giorno 29 novembre inizia la Festa di Natale per fare l’albero. Cade proprio nella Festa dei Santi Francescani”

Manfredonia – Dal giorno 22 di novembre – la chiesa ha ricordato tutti i martiri del tempo di oggi … nel male dell’ adesso…toccando un una vecchia e allo stesso tempo ancora moderna – la “storia di tutto i “Santi Francescani ” e in tanti che battono le nostre giornate; sempre più pericolose non sanno che è sempre esistita… che iniziava dal 22 al 29 di novembre.

È io l’ho sempre ricordata con piacere e gioia da ragazzo…perché inizia il giorno che per per fare l’albero di Natale.

Il profumo che ogni giorno si avvicinano.

Ieri ho visto finalmente che la nostra diocesi lo ha messo in atto in un momento molto delicato della nostra vita.

L’Ordine Francescano è stato in ogni tempo focolare di santità. Si tratta di una grande folla proveniente da tutti i ceti sociali e da ogni popolo.

Vi sono martiri, dottori, sacerdoti, fratelli religiosi, laici, vergini, sante donne…: santi famosi e conosciuti.., così come figure “piccole” e nascoste..Una moltitudine immensa radunata intorno al Poverello di Assisi, “recante il segno del Dio vivo” nelle sue carni ( le S. Stimmate). Uomini e donne che scegliendo l’umiltà e la povertà, hanno dissetato il loro cuore all’eterna fonte dell’Amore – Gesù – che solo dona la gioia e la pace vera. Per Lui si sono spesi senza misura, anche disposti a offrire la vita.

l loro segreto: un SI’ , un ECCOMI, di consegna e abbandono assoluto nelle mani di Dio, Padre buono. Nel proprio tempo e secondo le rispettive capacità, hanno fatto di Gesù Cristo il centro della propria esistenza, diventando strumenti di pace e di speranza per molti: poveri, affamati, assetati, ignudi, malati, perseguitati, carcerati… .

Ogni loro parola “sa di Vangelo” e le loro opere ” profumano di Cristo”.

La festa di tutti i Santi dell’Ordine francescano, si celebra in questo giorno perchè il 29 novembre 1223, Francesco e i suoi primi frati ricevettero l’approvazione definitiva della Regola da parte di papa Onorio III. La pergamena originale è conservata ad Assisi, nella cappella delle reliquie della Basilica di San Francesco.



In questa ricorrenza noi frati francescani , facciamo memoria e rinnoviamo i Voti di castità e povertà e obbedienza pronunciati a suo tempo, pubblicamente, con la Professione Religiosa e, sull’esempio di san Francesco, nostro Serafico padre e di tanti Santi nostri confratelli, ci riconfermiamo nel desiderio e nella volontà di “osservare fedelmente il santo Vangelo”.



La luminosa testimonianza dei Santi Francescani , può ricordare anche a tutti noi che la Santità non è un qualcosa del passato, né un itinerario per pochi o il privilegio di una élite … Si tratta di una strada sempre aperta per chi decide di intraprendere, un invito sempre nuovo per chi lo voglia accogliere e mettere in pratica.

di Claudio Castriotta