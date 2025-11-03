Claudio Amendola ha una nuova compagna dopo Francesca Neri
Claudio Amendola, 62 anni, ha finalmente parlato pubblicamente della sua vita sentimentale, rivelando di aver trovato una nuova compagna.
Claudio Amendola, 62 anni, ha finalmente parlato pubblicamente della sua vita sentimentale, rivelando di aver trovato una nuova compagna. Durante l’ultima intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, l’attore romano si è lasciato andare a qualche dettaglio, pur mantenendo un certo riserbo. Quando la conduttrice gli ha chiesto se fosse ancora single, Amendola ha risposto con un sorriso: “Vivo un momento serenissimo della mia vita”. Alla domanda più diretta sulla sua nuova compagna, Amendola ha preferito non svelare l’identità, limitandosi a dire che non è più solo e che vive una fase molto privata e felice.
La sua relazione passata con Francesca Neri
Questa rivelazione assume un significato particolare, considerando che Amendola non ufficializzava una relazione da quando si è separato da Francesca Neri nel 2023, dopo 20 anni di matrimonio e un figlio, Rocco. La loro storia, iniziata nel 1997, è stata tra le più amate nel mondo dello spettacolo. Prima di Francesca, Amendola aveva avuto un legame con la doppiatrice Marina Grande, con cui ha avuto le figlie Alessia e Giulia. Ora, l’attore romano sembra aver finalmente ritrovato la felicità accanto a una nuova compagna, di cui ha deciso di parlare per la prima volta.