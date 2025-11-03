Claudio Amendola ha una nuova compagna dopo Francesca Neri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Claudio Amendola, 62 anni, ha finalmente parlato pubblicamente della sua vita sentimentale, rivelando di aver trovato una nuova compagna. Durante l’ultima intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, l’attore romano si è lasciato andare a qualche dettaglio, pur mantenendo un certo riserbo. Quando la conduttrice gli ha chiesto se fosse ancora single, Amendola ha risposto con un sorriso: “Vivo un momento serenissimo della mia vita”. Alla domanda più diretta sulla sua nuova compagna, Amendola ha preferito non svelare l’identità, limitandosi a dire che non è più solo e che vive una fase molto privata e felice.

La sua relazione passata con Francesca Neri

Questa rivelazione assume un significato particolare, considerando che Amendola non ufficializzava una relazione da quando si è separato da Francesca Neri nel 2023, dopo 20 anni di matrimonio e un figlio, Rocco. La loro storia, iniziata nel 1997, è stata tra le più amate nel mondo dello spettacolo. Prima di Francesca, Amendola aveva avuto un legame con la doppiatrice Marina Grande, con cui ha avuto le figlie Alessia e Giulia. Ora, l’attore romano sembra aver finalmente ritrovato la felicità accanto a una nuova compagna, di cui ha deciso di parlare per la prima volta.