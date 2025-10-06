Javier Martinez scoppia a piangere a Verissimo: “E’ stato un duro colpo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato il grande protagonista della puntata di ieri 5 ottobre di Verissimo, dov’è stato ospite insieme a Helena Prestes. La coppia ha rivelato a Silvia Toffanin dettagli inediti della loro storia d’amore iniziata tra le quattro mura del Grande Fratello. Un’intervista toccante che ha toccato diversi temi come la perdita della madre del pallavolista argentino quando era ancora un bambino. Per l’occasione, Silvia Toffanin ha deciso di fare una sorpresa per Javier Martinez. La conduttrice di Verissimo ha mandato in onda un videomessaggio del fratello maggiore di lui, Juan. In questo frangente, l’uomo ha usato parole di stima e d’affetto nei confronti dell’ex gieffino, dichiarando in questo modo: “era un bambino vivace, irruento, pieno di vita, era una peste, io e mio fratello abbiamo 12 anni di più. Nel 2002 quando il mio allenatore viene in Italia e tramite lui, io e mio fratello veniamo qua. Quando stai 24 ore su 24 coi tuoi fratelli e dall’oggi al domani non li vedi più per un anno è mezzo è stato un duro colpo per lui. Quando l’ho visto al Grande fratello, pensavo che non durasse molto invece è stato molto pacato..”

Javier Martinez parla della nuova vita a Terni con Helena Prestes

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Javier Martinez ha parlato anche della sua nuova vita a Terni dove è andato a convivere con Helena Prestes. Il pallavolista argentino ha spiegato: “Conviviamo a Terni. Abbiamo una vita più tranquilla rispetto a quella che avevamo a Milano. Io sono tornato a giocare a pallavolo, ora riprendiamo il campionato.” Il 30enne ha poi rivelato di avere grandi progetti per il futuro come il matrimonio con la modella brasiliana. L’uomo ha ammesso di voler formare una famiglia con la sua compagna ma senza fare passi affrettati. L’ex gieffino ha detto: “Io non voglio metterci troppo tempo, voglio essere maturo e creare una famiglia. Sogniamo il matrimonio, la proposta arriverà”.