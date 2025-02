[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA A FOGGIA, PD CAPITANATA: “IL GOVERNO NON TRADISCA IL SUD, SBLOCCHI SUBITO LE RISORSE”

“Il Partito Democratico chiede al Governo Meloni un atto di coerenza: se la priorità dichiarata è il potenziamento della giustizia e il sostegno al Sud, allora non ci sono più scuse per i ritardi nella realizzazione della Cittadella della Giustizia di Foggia. Il progetto è pronto da un anno, gli impegni istituzionali sono stati sottoscritti, lo stanziamento di 70 milioni di euro comunicato fin da luglio 2023, ora serve solo disporre materialmente le risorse per trasformarlo in realtà”.

Lo dicono il segretario provinciale e il segretario cittadino del PD di Foggia, Pierpaolo d’Arienzo e Davide Emanuele, in una nota che fa eco all’appello lanciato ieri dalla sindaco di Foggia, Maria Aida Episcopo.

“Non possiamo accettare che la retorica sulla sicurezza e sulla lotta alla criminalità si fermi davanti all’opportunità concreta di rafforzare il presidio giudiziario in un’area che ne ha estremo bisogno”, proseguono d’Arienzo ed Emanuele, chiedendo che “il Governo dia seguito agli impegni assunti e dimostri che il Sud non è solo un bacino elettorale da cui attingere consensi, ma un territorio a cui destinare investimenti strutturali”.

“Foggia è una delle province italiane con il più alto indice di criminalità organizzata e uno dei tribunali con maggior carico di contenzioso civile e penale – osserva la nota dei due esponenti Dem -. Eppure, le sue strutture giudiziarie continuano a scontare carenze di spazio e risorse, con uffici sparsi in immobili privati in affitto: la Cittadella della Giustizia non è solo un’opera edilizia, ma un passaggio chiave per rendere il sistema giudiziario più efficiente e garantire ai cittadini tempi più rapidi e spazi adeguati per l’accesso alla giustizia”.

“La realizzazione del polo giudiziario foggiano è anche un banco di prova per il Governo: continuerà a penalizzare il Mezzogiorno con scelte miopi o avrà il coraggio di investire dove serve davvero?”, è la domanda di d’Arienzo ed Emanuele che concludono schierando “il Partito Democratico in prima linea affinché questa infrastruttura non resti bloccata da inerzia o scelte politiche penalizzanti per il Sud”.

#PdCapitanata