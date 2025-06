Cinquantasette equipaggi pronti al via del 4o Rally Costa del Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ZAMBON, BERGER, BERGANTINO, RIZZELLO E IL RECORD DI ISCRITTI: CINQUANTASETTE EQUIPAGGI PRONTI AL VIA DEL 4° RALLY COSTA DEL GARGANO

Con due WRC Plus, tredici Rally 5 e tante vetture performanti, il 14 e 15 giugno si corre la tappa di Coppa Rally ACISPORT ottava Zona sulle strade di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo. Partenza sabato 14 alle 18.00 dal porto turistico di Manfredonia.

Monte Sant’Angelo (FG) – Continua a crescere il Rally Costa del Gargano, pronto per la sua quarta edizione il 14 ed il 15 giugno prossimi, e il record di cinquantasette iscritti ne è la prova. Sulle belle strade di Puglia che interesseranno i comuni di Manfredonia, sede di partenza e arrivo, Mattinata e Monte Sant’Angelo, città dei due siti Unesco, la gara valida per la Coppa Italia ACI SPORT di zona 8 rappresenta il terzo dei sette appuntamenti del calendario sportivo della disciplina dopo il Terra di Argil ed il Rally del Salento.

I PROTAGONISTI

Due Citroen C3 WRC Plus del team Gino Rally Investement affronteranno i caldi asfalti della corsa organizzata da Gargano e Tecno Motor Racing Team, con i patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, di CONI Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, del Parco del Gargano e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata. Al volante della berlinetta francese, partirà con il numero 1 – e sarà un ritorno – il veneto Stefano Zambon, già vincitore della passata edizione, questa volta navigato da Walter Pasini, e debutterà sul Promontorio del tacco d’Italia il piemontese della Val Chisone Daniele Berger, affiancato da Simone Minetto. Nell’elenco dei partecipanti fanno bella mostra tredici Rally 2 e nomi altisonanti in una sfida tutta da gustare, a cominciare dalle altre due Citroen C3 condotte dal cassinate Carmine Tribuzio, coadiuvato Mattia Cipriani, e dal campano Gianluca D’Alto, con Mirko Liburdi alle note. Il battaglione delle temibili Skoda Fabia R5 Rally 2 inizia con le RS dell’attuale leader del CRZ 8va zona Francesco Rizzello, affiancato da Fernando Sorano, del ciociaro Emanuele Giannetti insieme a Vincenzo Roma, e dal padrone di casa e vice presidente della Gargano Racing Team Pietro Azzarone, in coppia con Fiorentino Iscaro. In R5 il tifo del pubblico locale, già approvigionato di fuochi di artificio e fumogeni da scatenare sulle tribune naturali di Monte sant’Angelo, sarà tutto per il pluri campione CRZ e vincitore delle prime due edizioni del Costa Giuseppe Bergantino, il “Super Berga” beniamino di Manfredonia sarà guidato alle note da Tommaso Granatiero. Completano il gruppo Libero Masulli con Gino Abatecola ed Alessandro Pedrini con Lena Tarzia. Per le Evo si schierano i fratelli Francesco e Voncenzo Troiano, navigati rispettivamente da Emiliano Ceccarelli e Daniele Decembrino, Vicenzo Tortorici con Fabio Andran, e Alessio Bellan con Gea Daldini. Su Peugeot 208 scende in campo il casaranese Mauro Santantonio con Alessandro Brigante. Nelle due ruote motrici attesa è la bagarre nell’affollata Rally 4 in cui competono equipaggi agguerriti come Francesco Tuzzolino con Davide Raso e Massimo De Rosa con Mirko di Vincenzo entrambi su Peugeot 207, Meo Solitro con Gianluigi Petrone su Renault Clio, e come i due equipaggi su Lancia Y Davide Maglione, insieme ad Alfredo Tarquinio, e Peppino Troiano insiemea Michele Mastromattei. Provengono dal monomarca Toyota Yaris GR Rally Cup Giovanni Delllo Russo con Cristian Bizzaccaro e Fabio Solitro con Rosario Navarra. Ancora tanti numeri tra gli iscritti con 4 Rally 5, tre A7, N3 e K10, due Racing Start 2000 plus, N2 e RS 1600 plus.

Sarà infine corsa in solitaria per Matteo Bove, con Claudio Potenza su Peugeot 207 S2000, in N4 con Pompilio Mobilia e Liberato Mongillo su Mitsibishi Lancer Evo 9, in k11 con Lino Acco e Annapaola Serena su Renault Clio, in R3 con Masimliano Laudati e Marco Lepore su Renault Clio, in A6 con Vincenzo Gelfusa e Mario Cerro su Peugeot 106, in A5 con Albino Ferdinandi e Raffaele Mellone su Peugeot 106, in Racing Start 1600 con Andrea Puca e Giacomo Verrico su Ford Fiesta, in RS Tb 1600 plus con Armando Caruso e Cesare Monte su Mini Cooper s, ed in RS Tb 1400 con Gabriele Bruno e Antonio Lifonso su Fiat Grande Punto Abarth.

IL PROGRAMMA

Il “Costa 2025” – questa è anche la password per seguire le informazioni ed i risultati dell’evento sull’app Sportity – si svolgerà in 10 Prove Speciali lungo un percorso di 67,25 km di tratti cronometrati e 316,86 chilometri totali comprensivi dei trasferimenti. Il programma della manifestazione inizierà ufficialmente domani, venerdì 13 giugno con le ricognizioni autorizzate del percorso e l’apertura sia del quartiere logistico, presso la Lega Navale Italiana a Manfredonia, sede delle verifiche sportive, che del Villaggio Rally di Mercato Scaloria dove si effettueranno le verifiche tecniche e il parco assistenza. Sabato 27 aprile, si proseguirà con le verifiche tecnico-sportive, seguite dallo shakedown, test in auto assetto gara su un tratto della PS Mattinata, sulla SS 89, dalle ore 10 alle 14. La partenza della corsa, diretta da Claudio D’Apote, scatterà alle 18 dal porto turistico di Manfredonia, Marina del Gargano seguita dal primo tratto cronometrato, la PS Macchia-Monte (Troiano Petroli) di 9,58 km, da ripetere due volte il sabato sera alle 19:01 e alle 21:25 con riordini fissati alle 19:21 in piazza della Beneficenza a Monte Sant’Angelo e alle 22.30 al porto turistico di Manfredonia per la notte. La domenica si svolgeranno le altre otto speciali: la PS Mattinata –Tegliafilo di 4,75 km. da ripetere tre volte con passaggi della prima vettura fissati alle ore 9.52, 13.41 e 16.26, la PS Monte – Automania di 6,30 km (10.08, 13.57 e 16.42), e la PS Carbonara-Studio DDP di 7,47 km. (10.36, 14.25). La manifestazione si chiuderà con l’arrivo della prima vettura alle 17.30 al porto turistico Marina del Gargano dove si svolgerà la cerimonia di premiazione.

La mappa dei percorsi, le classifiche tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it e sulle pagine social dell’evento .